Misión en el polígono sur

Esperando a la Esperanza: el tesoro de un desayuno

Francisco José López de Paz

Manuel Gómez

La primera parroquia que visitará la Virgen es la de San Pío X. En una plaza aledaña viven a diario decenas de personas sin hogar. Algunos han sabido que viene la Esperanza desde que la hermandad cada fin de semana les ofrece el desayuno

Entrevista al hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

El amanecer de un sábado en el Polígono Sur es más lento que en resto de la ciudad. A las ocho de la mañana por la Oliva, apenas hay gente. Lo que hacen las que te encuentras es ir por el pan. Justo a ... una panadería ubicada en la zona más próxima a la avenida de la Paz llega en el coche Álvaro Sopeña, diputado de cultos de la Esperanza de Triana. Como cada fin de semana, desde que se anunció la Misión de la Esperanza, la hermandad viene a dar el desayuno a las personas que se acercan a la parroquia de San Pío X en Las Letanías. Los límites de los distintos barrios que componen este conglomerado están muy definidos para la gente que vive aquí. Para los que vienen de fuera resulta más complicado.

