Esperando a la Esperanza: el tesoro de un desayuno

El amanecer de un sábado en el Polígono Sur es más lento que en resto de la ciudad. A las ocho de la mañana por la Oliva, apenas hay gente. Lo que hacen las que te encuentras es ir por el pan. Justo a ... una panadería ubicada en la zona más próxima a la avenida de la Paz llega en el coche Álvaro Sopeña, diputado de cultos de la Esperanza de Triana. Como cada fin de semana, desde que se anunció la Misión de la Esperanza, la hermandad viene a dar el desayuno a las personas que se acercan a la parroquia de San Pío X en Las Letanías. Los límites de los distintos barrios que componen este conglomerado están muy definidos para la gente que vive aquí. Para los que vienen de fuera resulta más complicado.

Sopeña recoge de la panadería una caja con 45 piezas recién salidas del horno. El aroma que desprende huele tanto que alimenta. Parece que fuera pan de 'Casa Vaca', el histórico despacho que estaba en las escaleras del Altozano, al lado de la farmacia de Aurelio Murillo. Cogiendo el camino del sur se llega al lugar donde se alza la primera de las parroquias a las que irá la Virgen, un templo dedicado a Pío X, el Papa Sarto, el primero elegido en el siglo XX que fue un adalid en la lucha contra el modernismo; el Papa, por cierto, que estableció que la primera comunión la pudieran hacer los niños a los siete años de edad.

La plaza sin nombre

A las puertas de la parroquia, hay un espacio sin rotular que se ubica entre la avenida de la Paz y la calle Madre del Creador. En esa plaza el sol despierta a quienes duermen entre cartones junto al cancel lateral de la iglesia. Otros esperan desde bien temprano, porque la vida en la calle también quita el sueño. En las instalaciones está ya Sergio Sopeña, el hermano mayor, además de dos voluntarias de la Fundación la Caixa. Se llaman Mari Carmen y Ana. Una lleva viniendo desde hace semanas y la otra se estrena hoy. Esta entidad ha invertido muchos miles de euros en programas sociales en la zona. Pero el resultado no es el previsto. En la plaza sin nombre, un centro de reunión de la comunidad calé y otro, Atenea, de ayuda a las personas con adicción a la droga.

MÁS INFORMACIÓN TRES MIL ESPERANZAS

El hermano mayor, Sergio Sopeña, sirve el desayuno en la parroquia de San Pío X manuel gómez

A las ocho y media de la mañana se forma la primera fila. La abren varios trianeros que por circunstancias de la vida recalaron aquí. «La vida es muy dura –comenta uno de ellos–. Yo me vine aquí desde la barriada de la Dársena, que está en el Barrio León. Nos dieron pisos. Pero aquí las cosas no fueron como uno soñaba». Lo primero que hacen al acceder a las instalaciones parroquiales es entrar en el cuarto de baño. Pasan de seis en seis. Álvaro Sopeña va colocando en la mesa la mantequilla, la botella de aceite y los cubiertos. Sergio, el hermano mayor, pone las cafeteras. Mari Carmen y Ana se encargan de preparar y tostar el pan.

En la primera mesa se sientan dos trianeros en el exilio. Uno incluso fue costalero del Cristo. «Trabajaba con Manuel Bejarano –comenta Manuel–. Yo era muy alto para la época, quería sacar a la Virgen pero al final me metieron en el Cristo». Manuel no sabía que la Virgen venía a este lugar: «¿La Esperanza? ¿Aquí?». En la vida se habría imaginado que la dolorosa del barrio iba a llegar al lugar donde había recalado por las circunstancias del destino. Vivía en la calle Pureza, más allá de Santa Ana. Vino cuando en los años sesenta comenzaron a derribar los corrales de vecinos para alejar a esa población de los nuevos pisos de lujo que estaban haciendo en la Plaza de Cuba. A Manuel le acompaña en la mesa un joven marroquí. Pongamos que se llama Hassan. Tendrá como unos 20 años, lleva aquí tres o cuatro; es decir que vino cuando aún era un menor. Los marroquíes suelen ser discretos y reservados al hablar. Pero Hassan lo hace con el periodista porque está muy agradecido a lo que hace allí la hermandad. «Aquí estoy bien –nos dice– y nos llevamos bien los marroquíes, los gitanos, los latinos…». En un castellano aprendido por necesidad, Hassan se muestra en todo momento muy cercano a la parroquia. Él es musulmán aunque poco ejercitante. La supervivencia le hizo perder las costumbres de la tierra de la que salió en busca de la vida que creía merecer. La población inmigrante de origen marroquí en las Tres Mil Viviendas es importante desde hace tiempo; puede que ahora esté pareja en esta zona del barrio a la de la comunidad gitana, que era la mayoritaria.

En el segundo turno entra también gente variada. Alguno de ellos viene desde Los Pajaritos. Es el caso de otro hombre de origen marroquí, pongamos que se llama Said, de unos cincuenta años aunque las piedras que te tira la vida le han envejecido mucho. «Yo vine hace treinta años. Aquí me casé con una gitana. Hemos tenido momentos buenos, malos, pero yo siempre la he respetado. Después de haber tenido problemas me vi en la calle». Ante cualquier conato de conflicto –escasos–, Álvaro Sopeña impone su autoridad. Les tienen respeto.

Álvaro y Sergio Sopeña sirven el café en la parroquia de San Pío X. Allí, a las puertas, hay personas viviendo con cartones Manuel gómez

La caja de Tulipán

La mantequilla se acaba al poco de abrir el comedor que se encuentra situado en una de las instalaciones de la parroquia. Como dice una de las voluntarias, probablemente esta sea la comida más abundante que se lleven a la boca este sábado. Tienen hambre. Tanta que algunos piden una segunda tostada, le ponen la mantequilla (es más contundente que el aceite que también hay sobre la mesa) y se llevan el pan para seguir el desayuno en la calle. Sin mantequilla no hay posibilidad de seguir dando tostadas, por eso el diputado de cultos, Álvaro Sopeña, sale a buscarla. De tanto venir por aquí se conocen todos los establecimientos y los bares cercanos. Si terminamos pronto, dicen, vamos a tomar churros a un bar que hay en unos comerciales situados en los pisos marrones, en la barriada de Martínez Montañés.

Palestina

Ese sábado de los desayunos, los periódicos siguen informando de la ofensiva del ejército israelí en Gaza. Las cifras de muertos que conocemos a diario provocan terror. Adam tiene detrás una larga historia. Salió de su tierra hacia Siria. De allí a Argelia, después Marruecos y hace algunos años llegó a España. No debe tener más de 35 años y ha vivido como dos vidas nuestras. No está atento a lo que pasa en su tierra. Oye algo sí, dice que es duro pero lo que le preocupa ahora es su día a día. Primero, cuando le acaban de dar de desayunar dice que está aquí bien pero después reconoce que la situación de ser una persona sin hogar le provoca malestar.

Aunque sea musulmán de origen se acerca a la iglesia y a la hermandad para satisfacer sus necesidades, algo que agradece profundamente. La Esperanza de Triana arribará justamente al lugar donde estamos hablando con Adán. Cuando el 4 de octubre sobre las tres y media de la tarde llegue a San Pío X se quedará en el patio de la parroquia hasta que se desalojen todas las instalaciones. No la veremos entrar en la iglesia. La puerta es muy pequeña y la gente de la Esperanza tendrá que maniobrar para que la Virgen acceda al templo.

Aquí, como en Jesús Obrero, no será entronizada en el altar ni bajo un dosel sino que será colocada sobre una peana en ambos casos. «La Virgen –comenta el hermano mayor, Sergio Sopeña– estará en veneración, queremos que esté muy cerca de la gente que venga a verla». Se calcula que serán miles. Para ello la hermandad ha dispuesto de un servicio de autobuses que saldrá de la Plaza de Cuba y que conectará Triana con esta otra Triana desde el día en el que llegue la Esperanza hasta cuando se marche. ¿Hay mujeres? Sí. Una de ellas es rumana, de Bucarest. Duerme entre cartones en la puerta de la parroquia. El ruido que se hizo cuando la gente de la hermandad llegó ni siquiera la despertó.

Manuel Gómez

El Centro Atenea de ayuda a la drogadicción está enfrente de la puerta en la que duerme esta mujer cuya edad no supo nadie determinar. Su cuerpo, sus venas están acostumbradas a que la recorran estrellas negras. «La calle es muy dura, miarma. Muy dura...». ¿Sabe usted que viene la Esperanza de Triana? «Claro que lo sé, llevo mucho tiempo aquí en el barrio y en la calle nos enteramos de todo, me parece muy bien que venga el paso», nos dice en un castellano con acentos de Rumanía y de Andalucía al mismo tiempo. ¿Hay esperanza para estos hombres? ¿Para Adán, para la rumana, para Manuel, Hassan, Said...? Lo veremos el próximo 4 de octubre.

Evangelistas

Las Letanías pero sobre todo la zona de la barriada Martínez Montañés y lo que queda vivo de Las Vegas es territorio para las Iglesias Evangélicas. Hay varios locales en la zona que cuentan con mucha actividad. Frente a San Pío X hay uno con la bandera gitana que es frecuentado por hombres, sobre todo mayores y de esta etnia. La mayoría de ellos se muestra indiferente ante la llegada de una imagen de la Iglesia católica. Ni frío ni calor. Otros sí reconocen el valor de la misión y aseguran que cuando llegue la Esperanza estarán ahí para verla.

Beneficiarios de la parroquia de San Pío X tomando el desayuno, servido por el hermano mayor, el diputado de cultos y dos voluntarias de la Fundación la Caixa Manuel Gómez

Estos evangelistas, sobre todo los mayores, suelen ser conversos; han abrazado la fe porque en sus calles, en sus entornos nacieron este tipo de iglesias que tanto atractivo sigue causando para este tipo de comunidades. En Sevilla hay unas cien iglesias evangelistas. La Carretera de Su Eminencia y su entorno es donde se concentra la mayoría de los lugares de culto. En el barrio hay comunidades más y menos tolerantes con otro tipo de confesiones, grupos que se acercan a la manifestación de una que no es la suya pero que bebe de la misma fuente y otros que se van cuando ven este tipo de expresiones del catolicismo.

Cuando venga el 4 de octubre, con sus hermanos y con el arzobispo, llegará con una banda de música. El entorno de la parroquia de San Pío X por unos momentos se convertirá en una calle Betis o Pureza. La Virgen vuelve a su casa, porque allí donde haya un trianero esperándola, siempre regresará la Esperanza.