Los nombres de la candidatura de Francisco Javier Arcos en las Aguas

Francisco Javier Arcos García-Rojo es uno de los tres candidatos al cargo de hermano mayor de la hermandad de las Aguas. Ha formado parte de la junta de gobierno en varias ocasiones, desempeñando los cargos de secretario, diputado mayor de gobierno y teniente ... hermano mayor. Además, ha participado en distintas comisiones de trabajo de la hermandad, tanto en la elaboración de las reglas como en los proyectos de restauración de las imágenes titulares.

Es historiador, especialista en Arte y profesor del Highlands School Sevilla. En una carta de presentación dirigida a los hermanos de las Aguas, ha dado a conocer los nombres que conforman su candidatura para las elecciones que se celebrarán el próximo 14 de noviembre.

En este escrito del candidato, ha hecho saber que «Tras un largo tiempo de análisis, reflexión y trabajo hemos formado un equipo que representa la diversidad y las distintas formas de sentir nuestra hermandad. En él se aúnan hermanos antiguos, con raíces familiares que nos mantienen conectados a nuestro pasado; hermanos que llegaron movidos por la devoción a nuestros titulares y que representan el presente de nuestra corporación; y hermanos jóvenes, la semilla que cuidaremos para asegurar el futuro de Las Aguas; en ellos se reúnen el compromiso, la experiencia en el gobierno de nuestra hermandad, la capacidad de gestión y el deseo de abrir las puertas a todos los hermanos, pues este camino no se puede andar sin la participación de todos, aportando cada uno lo mejor de sí mismo para la consecución de un bien común, el bien de nuestra hermandad. Actuaremos con convicción y aplomo en el devenir del día a día de la hermandad y especialmente en los cultos externos que dignifican nuestra imagen».

Por otra parte, Francisco Javier Arcos ha apuntado que es el momento de dar el salto para ser hermano mayor de las Aguas. «Consideramos que ahora es el momento de lograr que nuestra hermandad sea un lugar de encuentro, de acogida de todos aquellos que formamos parte de ella, el momento de situar a nuestra hermandad en el lugar que, por su historia y por el esfuerzo de todos aquellos hermanos que nos antecedieron, le corresponde dentro del conjunto de las hermandades y del resto de instituciones y entidades de nuestra ciudad. Ahora es el momento de ahondar en el sentido de pertenencia a una corporación con 275 años de historia, que ha sabido salir adelante en los trances más duros por los que ha tenido que pasar, y que merece, y puede alcanzar, un presente y un futuro lleno de esplendor, teniendo como base el culto a nuestros sagrados titulares, la unión y la convivencia entre los hermanos, la formación espiritual y la ayuda a los más necesitados, en el más amplio sentido de la palabra. Es ahora el momento de unirnos para avanzar en los grandes proyectos que el futuro nos depara y de lograr que la hermandad de Las Aguas, que nuestra hermandad de Las Aguas, sea ese lugar común que todos soñamos».

Estos son los hermanos que conforman la candidatura de Francisco Javier Arcos:

Hermano mayor: Fco. Javier Arcos García-Rojo

Teniente de hermano mayor: Antonio José Vicente Núñez

Consiliario del Rosario: Alejandro Durendes Muñoz

Fiscal primera: Mª de Gracia Sallés Silva

Fiscal segunda: Mª de los Reyes Moreno Pérez

Mayordomo primero: Manuel Oliva Molina

Mayordomo segundo: Antonio Manuel Casquete Muñoz

Secretario primero: Fernando Trigo del Bosch

Secretario segundo: Javier Gil Jiménez

Prioste primero: Aarón Leiva Alonso

Candidato a prioste segundo: Víctor Beltrán Simón

Diputado mayor de gobierno: Óscar Miranda Sánchez

Diputada de cultos: Reyes Muñoz González

Diputado de formación: Ricardo Pámpano Muñiz

Diputado de caridad: Juan Delgado Martín-Prat

Diputada de juventud: Claudia Granado Ruiz