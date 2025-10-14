Los nombres de la candidatura de Francisco Javier Arcos en las Aguas

Suscríbete a
Candidatura de Francisco Javier Arcos
Candidatura de Francisco Javier Arcos candidatura
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Francisco Javier Arcos García-Rojo es uno de los tres candidatos al cargo de hermano mayor de la hermandad de las Aguas. Ha formado parte de la junta de gobierno en varias ocasiones, desempeñando los cargos de secretario, diputado mayor de gobierno y teniente ... hermano mayor. Además, ha participado en distintas comisiones de trabajo de la hermandad, tanto en la elaboración de las reglas como en los proyectos de restauración de las imágenes titulares.

