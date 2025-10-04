Monolito, alfombra y el Ave María de una soprano: así pasó la Esperanza de Triana por la calle Asunción

Uno de los momentos cumbre de la salida de la Esperanza de Triana de su barrio ha sido el paso de la Virgen por la calle Asunción, rotulada así con motivo de la propia dolorosa, que con esta misión hacia el Polígono Sur celebra los 75 años desde que fuera proclamado el propio dogma asuncionista por la Iglesia Católica.

Multitud de vecinos de Los Remedios aguardaban la llegada de la Virgen. También de Triana, dada la cercanía y el cariño, mientras la Virgen apuraba la calle Betis antes de enfilar la plaza de Cuba y adentrarse en la calle Asunción, que fue un hervidero de emociones en esa última despedida en la que hubo de todo. Triana dice adiós a la que vive en Pureza al menos un mes, hay que recordarlo.

Fue precisamente en esta plaza que une Triana con los Remedios donde fue descubierto un monolito que ensalzaba precisamente dicho dogma, dedicado a la Esperanza de Triana por el Ayuntamiento de Sevilla y bendecido por el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses. Un ancla marinera de tamaño considerable era descubierta ante el paso de la titular de la corporación trianera.

Cientos de balconeras lucieron por los balcones de Asunción, mientras la Virgen llegaba justo al punto de la alfombra de sal confeccionada con el arduo esfuerzo de la asociación de comerciantes a pleno sol estos días. A la altura de la sastrería Ibáñez, las andas alcanzaron dicha alfombra y la hermandad agradeció el gesto a los vecinos de los Remedios, todos ellos volcados por iniciativa de sus convecinos. La Esperanza de Triana, que no quería moverse apenas de dicha alfombra, recibía los aplausos del gentío mecida a mecida.

Y era verdad cuando la Virgen apenas unos metros después llegó al balcón de la ilusión: la Esperanza venía a verles. Lo que nadie esperaba era lo que estaba allí preparado: una soprano llamada Bruna de Castro acalló el murmullo y entonó sin que nadie lo esperara el Ave María de Caccini. Memorable fue tanto su interpretación, como las oraciones que se iban amontonando a las plantas de la Esperanza. Por si fuera poco, la soprano terminaba de rezar en voz alta cuando las Cigarreras sorprendían tocando Esperanza de Triana Coronada. Ahí el lío ya fue monumental. Asunción fue una verdadera fiesta para despedir a la Esperanza de Triana, que ahora sí pone rumbo al Polígono Sur.