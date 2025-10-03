Cómo llegar al Polígono Sur para ver a la Esperanza de Triana: líneas de autobuses y dónde aparcar

La Misión de la Esperanza de Triana se erige como uno de los grandes acontecimientos del calendario cofrade en Sevilla este 2025. Entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre, la hermandad ha preparado un extenso programa de cultos que llevará a la Virgen al Polígono Sur, entre otros lugares. El sábado 4 de octubre marcará el inicio de esta Misión con el traslado de la imagen a la parroquia de San Pío X, en un acto que promete congregar a numerosos fieles. Ya el 18 de octubre, cuando la Virgen de la Esperanza de Triana se encuentre en la parroquia de Jesús Obrero, emprenderá su traslado de vuelta al viejo arrabal.

Estos días serán especialmente significativos para los vecinos del Polígono Sur y para todos aquellos devotos que quieran vivir de cerca este momento histórico. Por ello, se prevé una considerable afluencia de público en las calles de este barrio, así como multitud de movimiento desde diferentes puntos de la capital hispalense hasta esta zona de Sevilla en la que la Esperanza de Triana llevará a cabo esta Misión.

Líneas de autobuses que llegan al Polígono Sur

Para quienes deseen desplazarse en transporte público hasta el Polígono Sur y acompañar a la Esperanza de Triana en su Misión, TUSSAM cuenta con tres opciones directas. En concreto, las líneas 30, 31 y 32, las cuales tienen recorridos por y hasta el barrio.

Recorridos de las líneas de autobús que llegan al Polígono Sur Recorrido de la línea 30: Avda. Carlos V (Prado San Sebastián) - Avenida La Borbolla (Capitanía) - Avenida La Borbolla (Montevideo) - Felipe II (Valparaíso) - Felipe II (Bogotá) - Ntra. Sra. Mercedes (Bueno Monreal) - Avda. La Paz (Los Diez Mandamientos) - Avenida de La Paz (Sierra Morena) - Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) - Ronda La Oliva (Las Letanías) - Av. Las Letanías (Inst. Domínguez Ortiz) - Avda. Las Letanías (Estr. de La Mañana) - Escultor Sebastián Santos - Escultor Seb. Santos (Parque Bomberos) - Avda. La Paz (Ctra. Su Eminencia).

Recorrido de la línea 31: Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) - Avenida La Borbolla (Capitanía) - Avenida La Borbolla (Montevideo) - Avenida La Borbolla (Plaza América) - Bueno Monreal (Tabladilla) - Bueno Monreal (Gerardo Diego) - Ramón Carande (Pedro Salinas) - Nuestro Padre Jesús (Doña Clarines) - Lora del Río (Marchena) - Alf. Lasso de La Vega (Instit. Ramón C.) - Poeta Manuel Benítez (Rda. La Oliva) - Poeta Manuel Benítez (P. González Abato) - Rda. La Oliva (Orf. Cayet. González) - Orfebre Cayetano González - José Sebas. Bandarán (Cayetano González) - José Sebast. Bandarán (Luis Ortiz Muñoz) - Luis Ortiz Muñoz (Centro Cívico Esqueleto).

Recorrido de la línea 32: Ponce de León - José Laguillo (Puerta Osario) - José Laguillo (Juan Antonio Cavestany) - José Laguillo (Estación de Santa Justa) - Kansas City (Céfiro) - Luis de Morales (Luis Montoto) - Eduardo Dato (Estadio Sánchez-Pizjuán) - Eduardo Dato (San Juan de Dios) - Gran Plaza - Avenida Ciudad Jardín (Juan de Padilla) - Avenida Ciudad Jardín (Piscinas Sevilla) - Alcalde Juan Fernández (El Juncal) - Alcalde Juan Fernández (Claudio Guerín) - Alcalde Juan Fernández (El Plantinar) - Avenida de La Paz (Sierra Morena) - Avenida de La Paz (Barriada La Oliva) - Ronda La Oliva (Las Letanías) - Madre de Cristo - Padre Sebastián Bandarán (Centro Cívico) - José Sebas. Bandarán (Cayetano González) - Orfebre Cay. González (L. Ortiz Muñoz) - Luis Ortiz Muñoz (Ctra. Su Eminencia) - Victoria Domínguez (El Mago de Oz) - Victoria Domínguez (C.P. Alberto Lista) - Victoria Domínguez (Poeta M. Benítez).

En caso de optar por otros puntos de acceso, zonas cercanas como La Palmera, el Tiro de Línea o el Cerro del Águila cuentan también con buena conexión de autobuses, lo que permite llegar caminando en pocos minutos hasta el Polígono Sur.

Con el fin de facilitar el acceso de los fieles a los cultos de la Misión en el Polígono Sur, la Hermandad de la Esperanza de Triana pondrá a disposición un servicio especial de autobuses entre el 4 y el 18 de octubre. Los vehículos partirán desde la Plaza de Cuba hacia las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, lugares donde la Virgen será recibida durante esas jornadas.

Días y horarios de lo autobuses especiales de la Hermandad de la Esperanza de Triana Sábado 4 de octubre: a las 16.00 horas, traslado desde la parroquia de San Pío X a Plaza de Cuba (posibilidad de varios autobuses).

Domingo 5 de octubre: Idas desde Plaza de Cuba a San Pío X a las 10.15, 11.00 y 11.45 horas. Vueltas a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas.

Lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre: Ida desde Plaza de Cuba a San Pío X a las 19.00 horas. Vuelta a las 21.30 horas, tras la eucaristía.

Viernes 10 de octubre: Idas a las 17.15, 18.00 y 18.45 horas. Vueltas a las 19.00, 20.00 y 21.30 horas.

Sábado 11 de octubre: Idas a las 10.15, 11.00, 11.45, 17.15, 18.00 y 18.45 horas. Vueltas a las 11.30, 12.30, 13.30, 19.00, 20.00 y 21.30 horas.

Domingo 12 de octubre: Ida desde Plaza de Cuba a San Pío X a las 09.00 horas. Vuelta desde Jesús Obrero a Plaza de Cuba a las 14.00 horas.

Lunes 13 de octubre: Idas desde Plaza de Cuba a Jesús Obrero a las 10.15, 11.00 y 11.45 horas. Vueltas a las 11.30, 12.30 y 13:30 horas. Habrá también una ida a las 19.00 horas y una vuelta a las 21.30 horas, tras la eucaristía.

Martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre: Ida desde Plaza de Cuba a Jesús Obrero a las 19.00 horas. Vuelta a las 21.30 horas.

Viernes 17 de octubre: Idas a las 17.15, 18.00 y 18.45 horas. Vueltas a las 19.00, 20.00 y 21.30 horas.

Sábado 18 de octubre: a las 07.30 horas, traslado desde Plaza de Cuba a Jesús Obrero.

Para usar este servicio será necesario inscribirse previamente (opción disponible desde el 26 de septiembre) bien a través de un formulario digital, por código QR o de manera presencial en la secretaría de la hermandad. Una vez que se alcance el número mínimo de plazas, la hermandad confirmará el servicio e indicará el punto de encuentro. En cuanto al coste, para la mayoría de los días será de 5 euros, mientras que el 4 y el 18 es de 4 euros.

Dónde aparcar en el Polígono Sur para ver a la Esperanza de Triana

Los habrá que prefieran llegar al Polígono Sur en su propio vehículo; en ese caso, conviene tener en cuenta en qué zonas se puede estacionar. Concretamente, no es el epicentro del barrio, donde se llevará a cabo la Misión de la Esperanza de Triana, sino en los alrededores donde se encuentran los parkings.

Parkings cercanos al Polígono Sur Parking Low Cost Hospital (C. Castillo de Baños de la Encina, 17C - 41013 Sevilla): 7 euros por 24 horas.

Parking Saba Estación Tren Virgen del Rocío (C. Luis Rosales - 41013 Sevilla): desde 1,25 euros la hora.

Parking AUSSA Rafael Salgado (C. Rafael Salgado - 41013 Sevilla): máximo de 12 euros por día.

También se contemplan varias zonas de estacionamiento gratuito en el Polígono Sur y alrededores; en concreto, en la Avenida de La Paz, en la Calle Poeta Manuel Benítez Carrasco, en la calle Victoria Domínguez Cerrato, en la calle Luis Ortiz Muñoz y junto al Centro Deportivo Polígono Sur. Asimismo, pueden encontrarse otras vías donde aparcar dentro de la barriada de Murillo, La Oliva y las Tres Mil Viviendas.