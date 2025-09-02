Suscríbete a
Los lugares más icónicos en los que pasará la Esperanza de Triana en todas las salidas

La dolorosa pasará y recibirá culto por lugares inéditos para esta hermandad

La Esperanza en un traslado
M. J. R. Rechi

Sevilla

La Esperanza de Triana realizará una misión en el Polígono Sur con motivo del Año Jubilar y conmemorará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción mediante varias salidas repartidas entre el mes de octubre y los primeros días de ... noviembre. Su paso dejará imágenes inolvidables en lugares y rincones por los que la Virgen de la Esperanza nunca antes ha transitado.

