Los lugares más icónicos en los que pasará la Esperanza de Triana en todas las salidas

La Esperanza de Triana realizará una misión en el Polígono Sur con motivo del Año Jubilar y conmemorará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción mediante varias salidas repartidas entre el mes de octubre y los primeros días de ... noviembre. Su paso dejará imágenes inolvidables en lugares y rincones por los que la Virgen de la Esperanza nunca antes ha transitado.

Uno de esos lugares es la calle Asunción, la principal arteria del barrio de Los Remedios y pulmón comercial de la zona. Fue trazada en los años cuarenta del siglo XX, en plena expansión de Sevilla hacia la margen derecha del Guadalquivir. Su denominación actual data de 1950, cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo. Esta calle, además, guarda una especial vinculación con la Esperanza de Triana, ya que fue la propia hermandad la que promovió su rotulación en ese mismo año en que la Virgen salió por las calles de Triana sin palio.

Otro de los puntos más destacados por los que pasará la Esperanza será la Plaza de España, la majestuosa construcción de Aníbal González, la más emblemática de la Exposición Iberoamericana de 1929. Se trata de una zona, al igual que el Parque de María Luisa, por la que transitan habitualmente hermandades como la Paz y Santa Genoveva durante la Semana Santa. También han pasado por allí, en momentos extraordinarios, la Macarena con motivo del 50 aniversario de su coronación, o el Cristo de la Lanzada. Por ahí pasará la Esperanza y otras reconocidas calles del Parque como la Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo.

Desde allí, la Esperanza de Triana cruzará la avenida Felipe II para adentrarse en el Tiro de Línea, uno de los barrios más populares de Sevilla, donde visitará la parroquia y la hermandad de Santa Genoveva. La Virgen recorrerá buena parte de este barrio, en el que se vivirá uno de los momentos más emotivos y significativos de la misión, como también lo será por el barrio de la Oliva antes de alcanzar la parroquia de San Pío X.

Uno de los traslados más conmovedores será el que lleve a la Esperanza desde la parroquia de San Pío X hasta la de Jesús Obrero. La Virgen cruzará una de las zonas más desfavorecidas no solo de Sevilla, sino de toda España como son las Tres Mil Vivienas, la zona de las Letanías y las Vegas.

En su regreso a la capilla de los Marineros, uno de los momentos más destacados —con mayúsculas— será la visita de la Esperanza de Triana al Hospital Infantil Virgen del Rocío, donde llevará consuelo y esperanza a los más pequeños y a sus familias. Posteriormente, volverá a cruzar el Parque de María Luisa y pasará por el Rectorado de la Universidad de Sevilla, antigua Fábrica de Tabacos, donde visitará a la hermandad de los Estudiantes. Será otro lugar inédito para esta venerada imagen, como también lo será el Palacio de San Telmo, antes de cruzar nuevamente el Guadalquivir y regresar a su barrio de Triana.

Por último, la Esperanza no dejará de pasar por diversas calles de Triana y del casco antiguo en su traslado y procesión a la Catedral. En este recorrido, volverá a ir a la parroquia de San Jacinto, donde recibiera culto durante casi un siglo. Allí, bajo los muros dominicos, nació gran parte de la estética que hoy caracteriza a la hermandad. En aquel tiempo, la iglesia albergaba también a otras cofradías como Las Aguas, el Rocío y la Estrella. La Virgen volverá a salir desde este templo bajo su paso de palio, en una escena cargada de simbolismo y memoria. Los titulares recibían culto en una capilla que ya no existe, situada en la cabecera de la nave de la epístola. Hoy, esa zona forma parte de las dependencias de la comunidad parroquial y se encuentra junto al retablo del crucero donde estuvo la Virgen de la Estrella durante las obras de su capilla.