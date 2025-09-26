Suscríbete a
El Arzobispado rechazó la extraordinaria de los Gitanos porque no incluía una misión evangelizadora

El planteamiento de la hermandad, una misa flamenca en la Catedral y la procesión del Señor de la Salud, no fue considerado un acto de gran interés pastoral por Palacio

Palacio rechaza una salida extraordinaria de los Gitanos en diciembre

El Señor de la Salud cuando presidió el Vía Crucis de las Cofradías en 2020
El Señor de la Salud cuando presidió el Vía Crucis de las Cofradías en 2020
Pepe Trashorras

El sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a España no se celebrará en la calle en Sevilla. Como se supo hace unos días, el Arzobispado ha denegado la propuesta de la hermandad de los Gitanos para sacar de forma extraordinaria al Señor de la Salud en el mes de diciembre, algo que contrasta con la aprobación de otros actos similares este mismo año para conmemorar la misma efeméride. La diferencia, el interés pastoral de cada caso a juicio de Palacio.

