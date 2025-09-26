El Arzobispado rechazó la extraordinaria de los Gitanos porque no incluía una misión evangelizadora

El sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a España no se celebrará en la calle en Sevilla. Como se supo hace unos días, el Arzobispado ha denegado la propuesta de la hermandad de los Gitanos para sacar de forma extraordinaria al Señor ... de la Salud en el mes de diciembre, algo que contrasta con la aprobación de otros actos similares este mismo año para conmemorar la misma efeméride. La diferencia, el interés pastoral de cada caso a juicio de Palacio.

La hermandad de los Gitanos de Utrera y la de Écija tienen previstas procesiones extraordinarias este año con sus titulares, la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Sangre, respectivamente. De hecho, la dolorosa utrerana saldrá este mismo viernes como apertura del II Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos, mientras que el crucificado astigitano hará lo propio el 25 de octubre. En ambos casos, el motivo es el mismo: los seiscientos años de presencia gitana en la península ibérica.

¿Por qué Palacio ha rechazado entonces la solicitud de la primera institución gitana del mundo? El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, ha justificado a ABC las razones de las distintas decisiones al respecto. Cada caso se valora de forma individual teniendo en cuenta la propuesta y su contexto, partiendo del famoso decreto que regula las salidas extraordinarias en la archidiócesis de Sevilla firmado por monseñor Asenjo y que se mantiene en vigor desde 2015.

Actos de interés pastoral

Una de las dos causas para realizar una procesión extraordinaria son las coronaciones y los aniversarios tanto de estas como de erecciones canónicas que sean múltiplos de veinticinco, algo bastante cerrado y concreto. Sin embargo, la otra que recoge el decreto es bastante más abierta y subjetiva: los «actos singulares de especial relevancia eclesial y de gran interés pastoral». Es ahí donde entra un fenómeno cada vez más habitual en las cofradías sevillanas: las misiones evangelizadoras.

A la pregunta de qué le ha faltado a la solicitud de los Gitanos para tener el beneplácito del Arzobispado, Manzano responde que la propuesta de la corporación de la Madrugada, el traslado del Señor de la Salud a la Catedral para presidir una misa flamenca y volver posteriormente en procesión sobre su paso a su templo, no cumplía el requisito de ser un acto de gran interés pastoral, discurriendo además por una zona sin necesidades particulares de evangelización, mientras que casos como el de Utrera, donde la procesión se realiza como parte de una misión, sí cuentan con ese interés pastoral.

Es decir, el rechazo a la salida extraordinaria del Señor de la Salud el próximo 7 de diciembre se debe a que la hermandad no planteó una misión evangelizadora como sí han hecho otras corporaciones en estos casos. Al respecto de la salida de la Virgen de las Angustias bajo palio hace dos años con motivo del I Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos, Manzano matizó que, en ese contexto concreto, como parte de dicho congreso, sí se consideró que la relevancia eclesial del acto justificaba la procesión.

El auge de las misiones

Tras el éxito de la que presidió el Gran Poder en los Pajaritos, la Candelaria y Amate en 2021, uno de los grandes acontecimientos de la historia reciente de las cofradías, las misiones comenzaron a proliferar por la capital y la provincia, normalmente con una procesión extraordinaria como colofón. Se trata de una herramienta que están empleando muchas hermandades cuando la efeméride que celebran no entra en el grupo de los múltiplos de veinticinco años de coronaciones y fundaciones. Así ha ocurrido, por poner sólo unos ejemplos, con la hermandad del Museo en 2022 o la de Pino Montano en 2024, y ocurrirá en apenas unos días con la esperada misión de la Esperanza de Triana.

Decisiones como la de los Gitanos por parte de Palacio ponen de relevancia que, más allá de los frutos pastorales —en algunos casos innegables— que dejen estas misiones, constituyen el formato más eficaz en la actualidad para poder celebrar de forma externa alguna efeméride, lo que explica el auge que experimentan en la actualidad. Ello no quiere decir, no obstante, que se dé el visto bueno a todas las misiones evangelizadoras, ya que la que propuso la hermandad de San Gonzalo para el pasado mes de febrero en las parroquias de Triana y Los Remedios por el cincuentenario del Señor no consiguió la aprobación de la autoridad eclesiástica.