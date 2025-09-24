Palacio rechaza una salida extraordinaria de los Gitanos en diciembre

El Señor de la Salud en la mañana del Viernes Santo

La autoridad eclesiástica ha denegado la procesión del Señor de la Salud de la hermandad de los Gitanos, prevista para el mes de diciembre del presente año, con motivo de la culminación del sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a España.

La corporación, en un encuentro mantenido con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses,le presentó un amplio abanico de actos y actividades a llevar a cabo, entre los cuales se encontraba la propuesta de celebrar una eucaristía en la Catedral de Sevilla el 7 de diciembre, con la imagen del Señor de la Salud sobre su paso de salida.

La hermandad trabaja en un programa de actos en torno a esta efeméride como mesas redondas, conferencia, una eucaristía, información a conocer en próximas fechas por parte de los Gitanos. «Aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer nuestra identidad y compartir con Sevilla y con su iglesia el valor de estos seiscientos años de camino del pueblo gitano».

Por otro lado, la corporación ha aclarado que no está prevista una salida extraordinaria, misión o traslado, ya que cualquier decisión en este sentido debe ser aprobada en cabildo general de hermanos.

La última salida extraordinaria de la hermandad de los Gitanos ocurrió en 2023, con la Virgen de las Angustias, para presidir una misa flamenca en la Catedral con motivo del Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos.