1979: La zancada del Gran Poder en el Cristo de Los Gitanos

Por lo general el artista tiene a imitar lo bueno y a desechar lo que no funciona, aunque en algunos casos ocurre lo contrario. Así, decenas de vírgenes se han macarenizado como ocurrió con la del Rocío del Beso de Judas y la de Consolación ... de la Sed a las que Buiza y Dubé de Luque le alteraron los rasgos para que tomaran el aire de la Esperanza. También un elemento tan característico del Gran Poder como es la zancada ha intentado ser reproducido en otras imágenes sin terminar de cuajar. La grandeza artística del Señor reside en el poderío de su desproporcionada zancada que junto al volumen de su cabeza agrandada por la corona de espinas le dota de una fuerza jamás igualada por ninguna imagen, por ningún escultor, ni por el mismo Juan de Mesa que cuando intentó reproducir al Gran Poder en el Nazareno de La Rambla no lo consiguió.

El experimento de Duarte

La zancada del Gran Poder se quiso emular en el Señor de la Salud de los Gitanos en 1979. Gobernaba la cofradía Antonio Moreno, padre de nuestro coetáneo Pepe Moreno. Para ese año le había encargado un paso a Antonio Martín con imaginería de Buiza. El bohemio escultor Fernández Andés creó en 1938 al Cristo de la Salud como una imagen de candelero. La talla se limita a la cabeza piernas y manos. El resto del cuerpo, en el argot de los imagineros, es «un pijama». «No era un cuerpo digno para el Señor -recuerda Pepe Moreno, hijo del entonces hermano mayor- Por eso mi padre le encarga a Luis Álvarez Duarte que le haga un cuerpo anatomizado para cuando se estrene el nuevo paso» Las andas se bendicen el Viernes de Dolores de 1979. Los presentes pueden ver desde ese momento en la Parroquia de San Román a un Señor de la Salud que presenta un perfil extrañísimo debido al nuevo cuerpo. Álvarez Duarte había querido trasladarle la zancada del Gran Poder adelantándole mucho la pierna derecha, una posición que provocaba una inclinación muy extraña. Desde el primer momento el hermano mayor y probablemente la mayoría de los hermanos rechazaron la modificación que desnaturalizaba la postura original del Señor. En esos años además y por la emulación El Cristo de los Gitanos sale además con una túnica morada lisa de un tono y un tejido idénticos a los del Gran Poder.

Rectificación

Se puede decir que desde el primer momento en la hermandad ya estaban pensando en rectificar la iniciativa que había tomado el escultor y que había gustrado tan poco. En el contrato que se firmó para devolver a la imagen a la posición original se especifica que había que hacerle un nuevo cuerpo, cosa que se hace realidad ya en la Madrugada de 1982. Por tanto ese desfigurado Señor de la Salud solo salió así cuatro veces: en las madrugadas de 1979, 80 y 81 y en la procesión extraordinaria del 12 de octubre de este último año cuando la corporación celebra el primer centenario de su llegada a San Román.

Existió un precedente en 1977 cuando Ortega Bru le hizo un nuevo cuerpo al Cristo de la Misericordia de las Siete Palabras, que también era una imagen de candelero. Según el estudio de Jiménez Sampedro en el Boletín de las Cofradías, al adelantarle la pierna derecha provocó también la alteración de la imagen de Felipe de Ribas. El objetivo en ambos casos era el mismo: imitar lka zancada del Gran Poder.