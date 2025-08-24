Suscríbete a
1979: La zancada del Gran Poder en el Cristo de Los Gitanos

Álvarez Duarte sustituyó el cuerpo de candelero por otro con una posición distinta. Solo estuvo así 3 años ante el insatisfacción de ese cambio en la cofradía.

El nuevo cuerpo de 1979 para el Cristo de los Gitanos ABC
José Cretario

SEVILLA

Por lo general el artista tiene a imitar lo bueno y a desechar lo que no funciona, aunque en algunos casos ocurre lo contrario. Así, decenas de vírgenes se han macarenizado como ocurrió con la del Rocío del Beso de Judas y la de Consolación ... de la Sed a las que Buiza y Dubé de Luque le alteraron los rasgos para que tomaran el aire de la Esperanza. También un elemento tan característico del Gran Poder como es la zancada ha intentado ser reproducido en otras imágenes sin terminar de cuajar. La grandeza artística del Señor reside en el poderío de su desproporcionada zancada que junto al volumen de su cabeza agrandada por la corona de espinas le dota de una fuerza jamás igualada por ninguna imagen, por ningún escultor, ni por el mismo Juan de Mesa que cuando intentó reproducir al Gran Poder en el Nazareno de La Rambla no lo consiguió.

Comentarios
0
