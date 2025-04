Francisco O´Kean: «El principal proyecto que traemos es la unidad de la hermandad»

La hermandad del Valle, este martes 25 de junio, celebra cabildo general de elecciones, por lo que los hermanos están citados a ejercer el derecho al voto para elegir a la nueva junta de gobierno. Uno de los candidatos es Francisco O´Kean Alonso.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

Por responsabilidad y porque han sido muchísimos hermanos del Valle que me lo han pedido, en vista de la deriva que ha tomado nuestra hermandad. Llevo 6 décadas de hermano y he formado parte de 5 juntas de gobierno con responsabilidades muy diversas. Nunca pensé que llegaría un momento como este, de desunión.

Afortunadamente he encontrado no solo el apoyo y el aliento de muchos cofrades, sino también el compromiso de una veintena larga de hermanos que han decidido acompañarme en esta responsabilidad. De hecho, hemos conformado una candidatura excelente, donde hay personas con experiencia y años y también mucha gente joven con unas ganar enormes de entregarse a la hermandad.

-¿Quién es Francisco O'Kean?

Un profesional de la sastrería que heredó de su padre no sólo la vocación por el oficio, sino también, sobre todo, por los titulares de nuestra primitiva archicofradía y por lo que nuestra corporación representa. Comencé en la hermandad de niño, como monaguillo; luego colaboré en labores de priostía. Junto a mi padre, a mi hermano y a otros miembros de la hermandad, conformamos la primera cuadrilla de hermanos costaleros. De hecho, he sido costalero de los tres pasos.

Trabajé codo con codo, en diversas responsabilidades del gobierno de la hermandad, junto a 5 hermanos mayores irrepetibles: Jaime Arráez, José María García Bravo-Ferrer, Hipólito de Oya, mi propio padre José María O`Kean y Lucas Maireles. Además, formé parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Creo que, afortunadamente, he seguido el ejemplo de mi padre y he trasladado a mis hijas el espíritu de hermandad y la devoción al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro y a Nuestra Señora del Valle.

-Proyectos a tener en cuenta en estos tres años

El principal proyecto que traemos entre manos es la unidad de la hermandad, no vamos a desfallecer en el intento de conseguir una hermandad unida como la que he conocido en otros momentos de mi larga trayectoria en la hermandad. Más allá de este fin primordial, tenemos muchos proyectos para realizar, como un contrato para el mantenimiento de nuestras imágenes tanto las titulares como todas las secundarias. Queremos revisar el estado de las obras que componen nuestro paso de palio para poder ir avanzando en restauraciones de esas piezas, todo esto a nivel patrimonial.

Pero nuestro proyecto abarca todas las diputaciones, como las dos iniciativas de la diputación de caridad: «ayudar al que ayuda» donde colaboraremos con distintos conventos de nuestra ciudad y «Unete a la red» en el que intentaremos crear una red de voluntariado, que es la forma más sencilla de ofrecernos a los demás. También la secretaría nos propone la creación de un archivo digital visitable por los hermanos.

Todos estos proyectos y aún más que están en nuestro programa van dirigido fundamentalmente a la integración de los hermanos en la vida de la hermandad, que es el motivo principal y que da sentido a esta candidatura.

-Se habla del cierre de la Anunciación por obras ¿Tendría la hermandad que buscar otra sede para los cultos y salir mientras tanto?

Esperamos que eso no llegue a ocurrir. Es cierto que la iglesia de la Anunciación está acometiendo una serie de obras y reformas que afectan también al interior del templo. En su momento se me informó de que esas obras podrían ser compatibles con el mantenimiento allí de la hermandad, sus cultos y la propia estación de penitencia. No sé si últimamente las cosas han cambiado, porque me llegan noticias de que las relaciones actuales con la Universidad, su rectorado y la propia facultad de Bellas Artes no son demasiado fluidas.

En todo caso, confiamos en que esta nueva junta de gobierno sea capaz de revertir esa situación y otras en las que vemos que hay que tender puentes urgentes con administraciones e instituciones.

-El Jueves Santo era una jornada sin problema alguno, al menos eso parecía desde fuera ¿Cómo ves la situación actual y qué cambiaría?

El Jueves Santo tradicionalmente ha sido un día marcado por la unidad de las siete hermandades que lo componen. Siempre ha gozado de esa unión y hermandad para ponerse de acuerdo en sus problemas e ir solucionándolos modélicamente para que el día se desarrolle de una manera tranquila.

De unos años para acá, esta unión se ha visto mermada por algunas acciones que han hecho que esa unidad se resquebraje y no sea tan fluida como anteriormente, a la vista están los cambios de itinerarios, de orden y de horarios.

Para nuestro equipo es muy importante la estabilización de nuestro puesto en el día, y del itinerario y horario. No podemos permitirnos cambiar año a año. Junto con el resto de las hermandades del día trabajaremos para que la sintonía vuelva a existir y sigamos siendo ejemplos en el día del amor fraterno.

-¿Cuál es el modelo a seguir de la gestión económica?

Transparencia, rigor, veracidad, control, responsabilidad y publicidad.

No quiero eludir que hace unos años nuestra hermandad pasó por un episodio muy triste y lamentable, que, por supuesto, no va a repetirse nunca más. Aseguramos cuentas veraces, que respondan a unos presupuestos responsables y consensuados, que sean conocidos por los hermanos, que tienen el derecho y el deber de proponer y supervisar el destino de los gastos, que se ejecuten con todo el rigor y que puedan ser sometidos a exámenes y auditorías externas.

De hecho, si nuestros hermanos nos dan su confianza, implementaremos un sistema de doble contabilidad, para dar mayor claridad, por un lado mantendremos la contabilidad de doble partida y también la haremos de la manera contable doméstica con ingresos y gastos, siendo así más fácil para el hermano que no tenga nociones de contabilidad mantener la información del estado de las cuentas de la hermandad.

-¿Ha habido posibilidad de formar una sola candidatura?

Desgraciadamente, no. Nunca hemos encontrado lo que nosotros ofrecemos: brazos abiertos y deseos de unión. Más bien al contrario, muchos hermanos al acercarse al actual gobierno de la hermandad han encontrado mucha frialdad, cuando no rechazo. En las varias décadas en las que he formado parte de juntas de gobierno siempre hubo unidad y se escucharon todas las voces, porque las ideas diversas han de ser escuchadas y atendidas. Eso no ocurre ahora, pero he comprometido mi palabra en que, si somos elegidos, no descansaremos hasta conseguir la imprescindible unión de todos los hermanos del Valle.

-Sevilla cuenta con barrios de los más desfavorecidos del país, estamos en un momento donde la sociedad cada vez es más pobre ¿Algo a destacar en la caridad de la hermandad?

Sí, hemos adquirido el compromiso de más que duplicar el porcentaje de ingresos ordinario destinados a caridad que marcan nuestras reglas.

Es prioritario ayudar y comprometernos con los padecimientos de muchas personas muy cerca de nosotros. Seguiremos con las colaboraciones en las que tradicionalmente la hermandad del Valle ha aportado. Además, vamos a activar una campaña, denominada «ayudar al que ayuda», destinada a conseguir recursos para los conventos de clausura de Sevilla, que en la medida de sus posibilidades realizan una labor de caridad y entrega a los demás que no puede perderse bajo ningún concepto.

-El Valle es una hermandad en busca de mantener la excelencia, también en los cultos, algo muy hablado en la Sevilla cofrade ¿Cuál es el secreto? ¿Cambiarías algo?

No hay ningún secreto, sólo nos gusta mantener la esencia de lo que esos cultos siempre han sido en todos los niveles, cuidando la parte del exorno artístico, pero también el musical y sobre todo el litúrgico. Se cuidan todos los detalles buscando así que los cultos sean del agrado de hermanos y fieles, y siempre persiguiendo el propósito de que sean a mayor gloria de Dios.

Pero aun así creo que tenemos que mejorar la participación de hermanos y de fieles en los cultos. Que además se pueda participar en su preparación. Que sean cultos solemnes y profundos, pero también medidos en el tiempo (como ha pedido el Papa Francisco a los sacerdotes respecto a las homilías) y entendible, como también ha pedido el Sumo Pontífice.

Y finalmente deseamos ampliar el horario de apertura de la iglesia de la Anunciación, que actualmente cierra muy temprano, para que los devotos puedan acercarse a orar frente de nuestros titulares al terminar su jornada laboral.

-Por último. ¿Qué le dirías a los hermanos del Valle?

Que tenemos la obligación de trabajar por una hermandad unida. Que todos los hermanos tienen que sentirse tanto en el templo como en la futura casa de hermandad, como en su casa. Que nos esforzaremos aún más en la transparencia en todas las diputaciones y que la información fluya. Que nos jugamos mucho en este próximo trienio. Que tenemos que mejorar la interlocución con el Consejo de cofradías y con las hermandades del Jueves Santo. Que en 2027 celebraremos el 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Valle y que hay que ponerse ya a trabajar. Que nos merecemos tener un recorrido y unos horarios estables para el futuro.

Por tanto, que acudan al cabildo de elecciones y que, si merecemos su confianza, apuesten por un nuevo y esperanzador tiempo.

