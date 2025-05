Se descubre quién está detrás de la flamenca que navega sobre el Guadalquivir: «Es el jefe»

Desde este miércoles, circula por redes sociales un vídeo de una flamenca montada sobre una tabla en el Río Guadalquivir. En los comentarios de la publicación de Tik Tok muchos se preguntan quién está detrás de esta flamenca tan original.

La respuesta a la pregunta no ha tardado mucho en desvelarse, ya que este miércoles también la misma cuenta ha publicado un vídeo en las mismas redes sociales que descubre quién es la persona que está detrás.

La cuenta y empresa que ha subido el vídeo, @paddlesurfsevilla (Paddle Surf Sevilla) ha dado a conocer a quién se esconde detrás de la 'máscara' con el conocido vídeo titulado 'Get Ready With Me' (prepárate conmigo).

Este vídeo es muy usual en redes sociales, en el que los influencers enseñan sus 'outfits' (la ropa que llevan puesta) preparados e ideados para ocasiones especiales.

Al son de la canción viral de Paquita Salas, interpretada por La Rosalía, se ha descubierto al jefe de Paddle Surf Sevilla, Javier Branco, que ha enseñado su traje de flamenca y cómo ha navegado por el Guadalquivir.

Este es el look de la flamenca viral

No le ha faltado detalle, el traje elegido ha sido un clásico: un vestido rojo de lunares blancos con collares, pendientes y flor, del mismo color. Una vez preparado para la ocasión, ha procedido a preparar y montar el E-Foil, una tabla de surf eléctrica propulsada por un motor.

Cuando lo tenía todo listo, Javier Branco se ha montado en la tabla que controlaba por mando a distancia y que ha hecho que parezca que 'vuele' sobre el Guadalquivir.

En el pie de foto de la publicación, la empresa ha escrito con humor «Como muchos os preguntaréis quién es la gitana tan guapa que ha ido a la feria en nuestro nuevo e-Foil… Hemos decidido desvelaros que es nuestro jefe».

A lo que le ha añadido que «por suerte, ya nos la ha devuelto. La volvéis a tener disponible en nuestro local de la Calle Betis, N°19». Esta empresa ubicada a orillas del río, se dedica al alquiler de kayak, tablas de paddle surf y de E-foil, de hecho, son pioneros en introducir esta última en la ciudad hispalense.

¿Cuánto cuesta alquilar un E-foil en Sevilla?

En su página web se pueden reservar clases de E-foil por 120€ la hora. Las reservas se pueden hacer todos los días de la semana en este horario: 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 y 20:00 horas.