Coca-Cola genera más de 21.000 empleos en Andalucía y supone el 0,62% del PIB regional

Coca-Cola es un motor indiscutible para la economía y la empleabilidad en Andalucía. Así lo constata el Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 de C0,oca-Cola Europacific Partners en la región, elaborado por la consultora Steward Redqueen, la compañía generó en la economía andaluza ... 1.327 millones de euros de valor añadido, lo que supone el 0,62% del PIB andaluz, y sostuvo de manera directa e indirecta 21.393 empleos. A nivel nacional, representa el 0,44% del PIB.

Respecto al empleo, la compañía empleó directamente a 608 personas en Andalucía, pero su actividad multiplicó ese efecto, pues cada puesto directo generó 34 empleos adicionales, alcanzando así más de 21.000 puestos de trabajo en la región.

Todo esto acompañado, además, de una importante inversión en la planta que la compañía tiene en La Rinconada, en Sevilla, donde ha invertido más de 84 millones de euros desde 2019 (Casi el 13% de la inversión total a nivel nacional). Tan solo en 2024, invirtieron 8 millones de euros.

La planta de La Rinconada

Esta planta es «el gran corazón industrial» de Coca-Cola en el sur de España, la de mayor tamaño de las 6 fábricas que posee a nivel nacional. Cuenta con 12 líneas de producción (2 de vidrio retornable), 190.000 m² de superficie, 115.178 pallets de almacenamiento y 40 muelles de carga. La factoría puede gestionar hasta 520 camiones al día.

En cuanto a la distribución de los ingresos, 90 millones corresponden a la contribución directa de Coca-Cola, mientras que los 1.237 millones restantes proceden de manera indirecta a través de proveedores, distribuidores y puntos de venta. Además, genera más de 418, 5 millones de euros en pago de impuestos derivados de su actividad y de su cadena de valor, «una forma de devolver a la sociedad lo que esta nos da»,asegura Eugenio Molina, director del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

La compañía tiene en Andalucía casi 66.000 clientes (65.700), unos 39.900 del canal Horeca, 14.100 clientes de alimentación (pequeño comercio, supermercado, hipermercado…), y 11.700 de otros canales (ocio, transporte, etc).

«Esta región seguirá siendo un lugar de referencia dentro de nuestro negocio, un territorio estratégico desde el que generar el máximo valor posible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental», ha aseverado Molina.

Eugenio Molina, director del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. mANUEL oLMEDO

A nivel nacional, a grandes rasgos, los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales gracias a la venta de 2.900 millones de litros de bebidas de la compañía. Y por cada euro gastado en bebidas de Coca-Cola, 76 céntimos se reinvirtieron en la economía nacional.

En el acto de presentación del estudio ha participado Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha recordado la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en un desarrollo socioeconómico sostenible y, también, eficiente. «Somos el territorio donde el cambio climático es más evidente y tenemos la misión de empezar a planificar lo que seremos en el futuro de la mano del sector privado», ha avanzado. «Gracias a Coca-Cola por su compromiso social y medioambiental, marcáis el camino, también, a otras empresas», ha asegurado. También ha estado presente Raquel Vega, teniente de alcalde de La Rinconada, que ha agradecido a la compañía su compromiso con el municipio.

Precisamente en sostenibilidad se han centrado varios de los objetivos más importantes de Coca-Cola. La gestión del agua, por ejemplo, es uno de los focos de la compañía en la fábrica de la Rinconada, en la que aplica planes de eficiencia hídrica, además de participar en planes de regeneración de zonas con estrés hídrico. Esto contribuyó a que, solo en 2024 Coca-Cola Europacific Partners Iberia devolviera a la naturaleza 5,4 millones de metros cúbicos de agua a través de 12 proyectos ambientales en España, lo que equivale al 188,5% del agua embotellada a nivel nacional ese año.

Por otra parte, tiene en marcha programas como 'Hostelería #PorElClima', en el que participan de 2.600 bares y restaurantes andaluces; 'Mares Circulares', por el que se han recogido desde 2018 casi 1.400 toneladas de residuos en planas de Cádiz, Málaga y Huelva; y el 'Proyecto Trebujena', una iniciativa para la recuperación de marismas y humedales en el bajo Guadalquivir de Coca-Cola y WWF.

Iniciativas sociales

A nivel social, impulsando la empleabilidad y la igualdad de oportunidades, Coca-Cola tiene en marcha 'GIRA Mujeres', un programa de empoderamiento femenino que ha contado ya con la participación de más de 7.400 mujeres andaluzas, a las que ofrece formación en emprendimiento, habilidades digitales y educación financiera.

También ha impulsado la empleabilidad juvenil a través de 'GIRA Jóvenes', formando a más de 1.200 jóvenes en Andalucía para sectores como la hostelería, la logística o el comercio.