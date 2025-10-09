Suscríbete a
Coca-Cola genera más de 21.000 empleos en Andalucía y supone el 0,62% del PIB regional

La compañía tiene en La Rinconada, donde ha invertido 8 millones tan solo en 2024, su centro industrial del sur de la Península

La fábrica de Coca-Cola en La Rinconada sirve de 172 bebidas al sur de España y Canarias

La consejera Catalina García ha asistido a la presentación del estudio
La consejera Catalina García ha asistido a la presentación del estudio Manuel Olmedo
Natalia Ortiz

Coca-Cola es un motor indiscutible para la economía y la empleabilidad en Andalucía. Así lo constata el Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 de C0,oca-Cola Europacific Partners en la región, elaborado por la consultora Steward Redqueen, la compañía generó en la economía andaluza ... 1.327 millones de euros de valor añadido, lo que supone el 0,62% del PIB andaluz, y sostuvo de manera directa e indirecta 21.393 empleos. A nivel nacional, representa el 0,44% del PIB.

