El musical que rinde tributo a Queen, en Box Cartuja

Tras el «sold out» de las funciones anteriores, el musical «We love Queen», producido por Yllana, vuelve a Box Cartuja para congregar a los más adeptos de la música de la mítica banda liderada por Freddie Mercury. Un espectáculo con sonido en directo, cantantes, bailarines e instrumentistas en el que el público también será partícipe este sábado a las 18.30 y 21 horas. Es decir, una cuidada ceremonia del rock.

No vamos a descubrir ahora la trascendencia del grupo británico, pero sí es preciso mencionar su nueva etapa de esplendor, que llega muchos años después de sus éxitos . Aunque sus canciones no han dejado de sonar, el largometraje que narró su historia en 2018 y que generó un intenso debate a su alrededor devolvió a Queen a la opinión pública, posicionando algunas de sus obras entre las más escuchadas y vendidas del momento.

La cita propone una gran fiesta en un auditorio de pequeñas dimensiones. La eclosión de himnos universales como «I want to break free» , «Don´t stop me now», «The show must go on» o «Somebody to love» con un sustancioso relato de por medio. En definitiva, una revisión divertida y desenfadada del legado que marcó a varias generaciones de fans, admiradores y simples seguidores de lo evidente.

«We love Queen». Box Cartuja. Este sábado a las 18.30 y 21 horas. Entradas: 27 euros. Más información en www.boxcartuja.com

