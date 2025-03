La sexta ola del Covid impide concretar nuevos eventos para Sevilla en Fitur

La inesperada irrupción de esta sexta ola de la pandemia ha trastocado los planes de los operadores e instituciones que organizan eventos y que se muestran reacios a comprometerse en el cierre de citas más allá de la primavera . Con ese panorama se ... ha encontrado el equipo de Turismo Sevilla en las reuniones técnicas que se celebran en Fitur que, por el momento, no puede hacer nuevos anuncios como viene siendo habitual en este encuentro de referencia del sector, que es, además, el único que se ha celebrado de manera presencial en Europa desde que se declaró las emergencias sanitaria.

«La gente tiene miedo a la incertidumbre, no hemos podido avanzar mucho», admitió ayer el alcalde, Antonio Muñoz, quien compagina sus nuevas responsabilidades institucionales con la labor ejecutiva que siempre ha llevado a cabo en la gestión turística de la ciudad. La experiencia en esta recta final del año tras la confianza recuperada durante el otoño ha replanteado las cosas y, de momento, no hay una gran predisposición. «Esperamos en que sea una cuestión puntual hasta ver cómo evoluciona este repunte de los contagios» , señaló el regidor, con las miras puestas a captar más adelante eventos para las dos temporadas altas de primavera y otoño.

Una de las citas que se esperaba tener ya confirmada es la gala Billboard de la música latina en Fibes que se canceló a principios de octubre a un día de su inauguración. La noticia supuso un enorme impacto, sobre todo porque las entradas estaban todas vendidas y los artistas confirmados. El comunicado de la empresa hablaba de un aplazamiento y decía que se posponía a este 2022 , pero aún no hay noticias de la organización para cerrar una fecha.

Este es un ejemplo del momento de incertidumbre que vive el sector a la espera de que esta inesperada subida de los contagios sea el final de la pandemia, como han anunciado públicamente algunos expertos, o simplemente otra fase. En cualquier caso, los profesionales del turismo ya asumen que hay que seguir conviviendo con el virus y la mejor muestra es la manera en la que se ha organizado esta edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que ha contado con un buen nivel de participación, a pesar de las restricciones que se mantienen como la exigencia del certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa para acceder al Ifema y la obligación de usar mascarillas FPP2 en los pabellones.

No obstante, este freno puntual al cierre de citas no significa que la agenda del Palacio de Congresos de Sevilla esté vacía. De hecho parte de un buen catálogo en el que se viene trabajando desde hace un par de años. Ya se ha confirmado la tercera edición del Tourism Innovation Summit (TIS) , que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de noviembre. También el World Football Summit Europe , un evento internacional que tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre y que dejará un impacto económico de 18 millones de euros. Otros son el Congreso de Deporte y Actividad Física Ciudad de Sevilla (CODES) y el XXV congreso del European Collegue of Sport Science de 2022, que están entre los más destacados.