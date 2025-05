Un Black Friday más caro que en años anteriores

El Black Friday ya está aquí. La semana de los grandes descuentos ha comenzado en las principales calles comerciales de Sevilla. La tradición importada de los Estados Unidos que en España lleva años copiándose y que supone grandes descuentos en prácticamente todos los ... sectores ya puede verse en la mayoría de las tiendas.

Aunque en las compras online y en el sector de la electrónica y la telefonía móvil los descuentos llevan ya varios días, el pistoletazo de salida oficial de las tiendas es esta semana. El día cumbre será el próximo viernes 26 de noviembre, que es la fecha señalada en Estados Unidos y que se celebra tradicionalmente al día siguiente del Día de Acción de Gracias, es decir, el último viernes del mes de noviembre.

Este año los empresarios tienen buenas expectativas para estos días aunque según reconocen desde Alcentro, será un Black Friday «menos vigoroso» . O, lo que es lo mismo, unas jornadas en las que los descuentos no serán «tan agresivos» como los de años anteriores. Antonio Pérez, presidente de Alcentro, explica lo que ha ocurrido para que este mes de noviembre las ofertas no sean tan impactantes como las de años anteriores.

En realidad lo que está pasando es que durante el mes de noviembre ha habido « bastante movimiento» en el comercio ya que, tras la pandemia, los compradores estaban de nuevo «animados» y habían comenzado a comprar tras meses de restricciones y de no poder salir prácticamente a la calle por culpa del coronavirus. Como este sector al igual que otros se mueve la ley de la oferta y la demanda, al haber más consumo, las ofertas no serán tan grandes como las de años anteriores.

No han esperado para comprar

«El consumo ya estaba bastante animado y la tendencia de los compradores ha sido este año la de no esperar tanto para comprar», explica Pérez insistiendo en que en las últimas semanas ya se ha notado qu e había «muchas ganas de salir» y de volver a la vida normal y que, por tanto, el consumo ya había superado los malos momentos de meses anteriores. Y por ello los descuentos no serán «tan agresivos» como los que se hacían cuando se llegaba al mes de noviembre sin haber vendido. En esos casos los comerciantes tenían muchos stocks a los que darle salida y tiraban los precios. «Este año no hay una barbaridad de stock», dicen desde Alcentro.

Aunque la variedad de ofertas es mucha, en la mayoría de los locales donde ya han comenzado los descuentos son del 30 por ciento cuando antes podían llegar al 50 por ciento. Esas rebajas anticipadas ya pueden verse en muchos comercios de la ciudad . Algunos ya han colgado el cartel en los escaparates y otros los preparan para empezar este martes o el miércoles. Pero en casi todos el Black Friday se convierte en algo más que un día ya que se extiende desde varias jornadas antes hasta el fin de semana.

En la calle Tetuán, Sierpes y algunas aledañas del centro histórico de Sevilla ya se ven los carteles. Y algunas tiendas ya han empezado. Por ejemplo, Calzados Benavente empezó la pasada semana ya tiene puesto el cartel de la promoción y tiene descuentos de hasta el 50 por ciento. «Hemos empezado antes para darle un empujoncito a noviembre», explica la dependienta de este comercio que ha alargado los descuentos casi una semana y que espera que aumenten las ventas en un veinte por ciento con esas ofertas.

En otra perfumería de Sierpes empiezan este martes con descuentos del 20 por ciento. En una tienda de una franquicia de ropa y complementos ya tienen puestos también los descuentos , aunque en ningún caso llegan al 50 por ciento. En el entorno de la plaza del Salvador ya se ven también tiendas con ofertas, unos le llaman Black Week y otros simplemente tienen el cartel de ofertas. Se pueden encontrar dos camisas por 50 euros o chaquetas de caballero que antes costaban 145 euros y ahora se venden a 99. Y en los grandes almacenes también han comenzado las ofertas. La mayoría son del 30 por ciento aunque luego ofrecen un 25 por ciento para hacer la próxima compra.

A ninguno de los comercios consultados por ABC les han afectado los problemas de distribución, con excepción de las jugueterías y sólo en determinados juguetes de importación . Quizás por que la mayoría de productos que venden son españoles.