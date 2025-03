José Luis Sanz: «Espadas no ha tenido ni una mala palabra, ni una buena acción»

Será el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. Y está convencido de que tiene muchas opciones de ganar las elecciones. Es un hombre aparentemente serio, pero rápido de reflejos y con un sentido del humor bastante fino. En Tomares ha dejado huella, pero ... la capital es otra cosa. Después de una cruenta batalla interna en su partido, quiere ofrecerse a los sevillanos sin etiquetas. De hecho, la entrevista la concede en el rascacielos que proyectó César Pelli, contra cuya construcción estuvo el PP.

Tomares y Sevilla sólo están separadas físicamente por el río, pero en todo lo demás están muy lejos. ¿Cree que el modelo que ha implantado allí sirve para la capital?

No son comparables. Tomares es un municipio de 30.000 habitantes con la mayor renta per cápita de Andalucía y Sevilla es una ciudad de casi 700.000 habitantes donde conviven el casco histórico más importante de Europa, magníficos barrios residenciales como Nervión y Santa Clara, y los cinco barrios más pobres de España. Pero el modelo de Tomares tiene cabida en la Sevilla que yo pretendo.

Sevilla es administrativamente un elefante. Ni limpiar una calle es algo que pueda hacerse con rapidez.

Lipasam no es una mala empresa. En la época de Zoido empezó a funcionar porque se organizó. Eso es lo que creo que hay que hacer, organizar una empresa que a simple vista se ve que está muy mal organizada. Eso hay que hacerlo también con Tussam y en general con toda la administración municipal.

La que peor fama tiene es Urbanismo. Hay quien dice que aquello sólo se soluciona metiendo allí...

...Una excavadora.

¿Cómo se arregla que cualquier licencia tarde más que en otras ciudades semejantes?

Yo creo que tiene arreglo y coincido totalmente en que una organización como la Gerencia de Urbanismo, que en su día surge para agilizar todos los trámites y el desarrollo de la ciudad, se ha convertido en un lastre. Urbanismo no puede seguir siendo un lastre de la ciudad, pero tiene arreglo.

¿Cuál?

El gerente actual no es el adecuado y el propio organigrama hay que reorganizarlo. La tardanza en las licencias es un problema porque el gerente no ha sabido romper las inercias.

Con Zoido también pasaba. Recuerde el famoso proyecto de Ikea.

Pero yo creo que fue distinto. Él llegó a un Ayuntamiento donde se encontró una deuda de 700 millones de euros. Eso Espadas no se lo encontró. A Zoido le tocó sanear un Ayuntamiento tras la peor crisis económica nacional. Y además finalmente se encontró con una situación política fragmentada. Tuvo que gestionar una ciudad endeudada en el peor momento económico de nuestra democracia. Ahora estamos en el mejor momento para poner a funcionar la ciudad.

¿La Sevilla eterna es la del metro, la SE-40, la conexión con el aeropuerto y todos esos proyectos que nunca llegan?

Sevilla es una ciudad con un déficit en infraestructuras brutal, desde el año 92 no hay inversiones y hay proyectos que nunca rematan en nada, los túneles, la ampliación del tranvía, la línea 3 de metro, que ahora se está impulsando desde la Junta… Pero desde el gobierno de Espadas han transmitido a los ciudadanos una situación de apatía, nos han contado que no pasa nada si nos cambian los túneles por un puente… Yo quiero ser alcalde para luchar contra ese conformismo, contra esa resignación.

Tanta parálisis ha permitido a Málaga vender que es la capital económica de Andalucía.

Si lo venden, será verdad. A mí me da mucha envidia Málaga, pero no pasa sólo con Málaga. A Sevilla eso le ha pasado con ciudades como Bilbao, Valencia o Zaragoza. A mí me da mucha pena ver cómo Valencia, que es una ciudad muy parecida a Sevilla, ha construido esa red de metro, me da envidia sana. Hemos perdido mucho tiempo, nos han ganado muchas ciudades, pero no sólo capitales de provincia. Dos Hermanas o Tomares son referentes hoy de muchas cosas y Sevilla no es referente de casi nada.

¿Y cómo se le ocurre ofrecerse a su partido como candidato en esas condiciones?

Sí, yo tenía ganas de ser el candidato. Es un grandísimo reto, seguramente el más importante de mi vida, pero tenía ganas de afrontarlo porque creo que tengo ideas para Sevilla. Me duele mucho la parálisis actual de Sevilla como sevillano que soy. He ido viendo la degradación de los espacios públicos y ese mirar para otro lado. Quiero que Sevilla empiece a funcionar y que empiece a soñar.

Ahora el Ayuntamiento está en periodo de interinidad. Lo único que sabemos es que usted será el candidato del PP. ¿Le beneficia esto?

Me puede aportar cierta ventaja. La situación de Sevilla no se da en ningún otro sitio. Aquí el alcalde ha pegado una ‘espantá’ abandonando totalmente la gestión municipal. Parece que Sevilla está en un tictac esperando a que llegue 2023 y los sevillanos nos merecemos un alcalde a tiempo completo. Andalucía es como Portugal y alguien que quiere ser candidato a la Junta tiene que estar por la mañana en Almería, al mediodía en Nerja y por la tarde en Algeciras. Eso es incompatible con ser alcalde de Sevilla.

¿Prefiere a Muñoz o a Cabrera?

Me da igual, no me he parado a pensar en eso. Hoy quedan 597 días para las elecciones municipales y me las voy a tomar como si cada día fuera el último. Voy a ir calle a calle, voy a escuchar muchísimos ciudadanos y lo que tarde el PSOE en tomar decisiones no me afecta. Me sorprende de todas formas que el PSOE haya dado por hecho que va a perder las elecciones municipales en Sevilla. No entiendo cómo Pedro Sánchez consiente esta situación en la capital de Andalucía.

El PP tiene sólo 8 concejales. Remontar eso es difícil porque en las pasadas elecciones una parte de la derecha votó a Espadas.

Sí, Espadas nos quitó algunos votos porque es verdad que es un alcalde que no ha generado ningún rechazo, que no cae mal, pero desgraciadamente nos ha demostrado que es el típico alcalde de ni una mala palabra, ni una buena acción. Ninguna de sus promesas se ha hecho realidad. El PP ha pasado momentos muy malos a nivel nacional, pero creo que todo eso ha pasado, que el grupo municipal actual ha hecho un magnífico trabajo. También fue un momento en el que la fragmentación del voto fue terrible. Empezaron a surgir partidos como Ciudadanos y Vox que nos han hecho mucho daño electoral, pero la gente se ha dado cuenta de que el bipartidismo no ha sido tan malo en este país. Eso el ciudadano lo ha visto y el auge de esos partido ha servido para que se vea que solo traen inestabilidad y el bipartidismo trae estabilidad. A nivel municipal eso se ha echado mucho de menos.

Para ganar elecciones es necesario que el partido esté unido y en Sevilla el PP lleva años dando el espectáculo.

Bueno, el PP se ha enfrentado a un congreso con dos candidaturas y muchas veces en esas circunstancias se habla un poco más alto de la cuenta. Otras muchas veces se nos ha achacado lo contrario, que como sólo hay una candidatura el debate es monolítico. Pero una vez pasado ese congreso el partido está todo unido para los siguientes retos. El primero es que Juanma Moreno vuelva a ser presidente de la Junta y el segundo está en las elecciones municipales. Posteriormente, hay que acabar cuanto antes en las próximas generales con este gobierno de coalición que va a llevar a este país a la ruina.

Si es alcalde, ¿qué medidas tomará la primera semana?

Serían muchas. La primera es la organización interna del Ayuntamiento. Yo digo que quiero que Sevilla funcione y que sueñe. Que Sevilla funcione conlleva preguntarnos por qué esos proyectos de los que llevamos años hablando se eternizan en el tiempo. Ahí tiene mucha culpa la organización interna del Ayuntamiento. Lo segundo es la degradación de los espacios públicos, la falta de limpieza en las calles, la mugre de las aceras, el abandono de las zonas verdes y los parques… Yo apuesto por un cuidado extremo de los espacios públicos. Sevilla es el casco histórico más importante de Europa, pero tenemos a cinco de los barrios más pobres de España. ¿Cómo es posible que sigamos mirando para otro lado? Hay que afrontar planes globales en esos barrios. Todo esto es que Sevilla funcione, pero también soy de los que piensa que un alcalde no está solo para administrar unos presupuestos. Yo no quiero ser alcalde para eso. Yo quiero ser alcalde para liderar un proyecto de ciudad, quiero hablar con muchos sevillanos y organizaciones para ver hacia donde tenemos que ir. Yo tengo muchas ideas. Creo que Sevilla tiene que ser un centro tecnológico internacional aprovechando la Cartuja, apostar por la cultura y el deporte y potenciar mucho la marca Sevilla para acabar con el conformismo que se ha instalado en la ciudad. En definitiva, yo quiero ser alcalde porque quiero que Sevilla sea no sólo una ciudad para visitar, sino también para vivir y para trabajar.

En la Cartuja hay agujeros desde el año 93, pero la seguimos vendiendo como la zona del gran impulso de Sevilla.

Si la Expo se hubiera hecho en cualquier otra ciudad europea, todavía seguiría siendo un gran atractivo turístico. La Cartuja tiene que ser la locomotora económica de la ciudad. Ahora mismo hay censadas más de 500 empresas y no puede estar en las condiciones lamentables en las que está. Pero no es sólo la Cartuja. Se suele decir que nos gustaría que cada barrio de Sevilla estuviera como el centro, pero eso tampoco vale porque el centro está igual de mal que los barrios.

Le reto a que aparque en el centro en menos de media hora.

Eso también es por la dejadez del gobierno. En Sevilla hace falta un plan de aparcamientos importante. Yo sigo sin comprender por qué en la Alameda no hay un parking.

¿Es uno de sus proyectos?

Creo que con el tanque de tormentas que hicieron ya no es posible, pero hay otras muchas zonas y el aparcamiento es un problema que hay que solucionar de forma definitiva.

¿Todo esto se debe a la indolencia de los sevillanos?

No creo que el sevillano sea indolente para nada. Yo creo que es el gobierno municipal el que ha trasladado esa situación de conformismo al sevillano. Cuando se tiene un gobierno municipal que se conforma con todo, eso se va trasladando a todo. Cuando ve que el alcalde no reclama la línea 3 de metro, el sevillano acaba pensando que eso no se podrá hacer vaya usted a saber por qué. Por eso hay que potenciar la marca Sevilla y recuperar el orgullo de ser sevillano.

¿Prometerá cosas como el arreglo de aceras y luego dirá que no hay presupuesto para tantos baches?

Yo lo voy a intentar. El estado del acerado de Sevilla no lo he visto en ningún sitio. Vas a cualquier otra ciudad y da mucha envidia sana. Yo no sé por qué en Sevilla no se cuida nada, en el gobierno se ha instalado la apatía y la sensación de abandono a la que el alcalde contribuye con su ‘espantá’.

¿Hace mucho daño a la ciudad el tópico de las tradiciones, el costumbrismo?

La idea esa de que el sevillano sólo está pendiente de cuándo cae el Domingo de Ramos es falsa. El sevillano es muy respetuoso con sus tradiciones porque las disfruta mucho y porque son una industria de esta ciudad que hay que cuidar. Ojalá tuviéramos más fábricas de aviones, pero la industria que tenemos es la de las tradiciones, pero el sevillano no está anclado en eso.

¿Qué es lo mejor de Juan Espadas?

No ha generado polémica ni crispación, pero tampoco ha hecho nada. Ni una mala palabra, ni una buena acción. No ha hecho nada para no meter la pata. Y además se benefició de la fragmentación del voto para llegar.

De eso también se benefició Juanma Moreno.

Pero Moreno está haciendo una magnífica gestión.

Espadas no ha necesitado a Podemos, pero el PP parte de una situación en la que es probable que necesite a Vox.

Yo voy a utilizar estos 597 días para convencer a los sevillanos de que me den una mayoría suficiente.

¿Mayoría suficiente significa 13 concejales?

No lo sé, tengo 597 días por delante para patearme toda Sevilla. Me van a ver muchas veces en el autobús, en la moto y paseando por las calles.

Si la ciudad vuelve a superar los 700.000 habitantes…

...Pasaría a 33 concejales. Yo creo que no da tiempo ya. Hay alguna bolsa importante de desarrollo urbanístico, pero creo que no se llega.

Otro de los grandes problemas es el acceso a la vivienda. Sevilla es más cara que cualquier otra ciudad de su tamaño.

Yo de hecho soy uno de esos sevillanos que cuando quise hacer un proyecto de vida no encontró vivienda en Sevilla, no me la podía permitir. Ese es uno de los grandes retos.

¿Su triunfo será poder volver a Sevilla?

Sí, puede ser. Hay que poner en marcha muchos planes de vivienda, poner a disposición suelo en régimen de alquiler y mucha colaboración con la Junta de Andalucía.

Esta también es la única gran ciudad europea sin estación de metro en el centro. ¿Le gusta el tranvía?

No me gusta, pienso que los tranvías son un atraso. El proyecto de ampliación del tranvía empezaría a final de este año, que yo tengo que verlo. Si soy alcalde no creo en las revisiones, no soy de esos alcaldes que cuando llegan lo meten todo en el cajón y empiezan de cero. Eso lo hizo Espadas con Altadis y la Gavidia. Metió los proyectos de Zoido en el cajón, esperó, luego los sacó con un lavadito de cara y ha pretendido vender que son suyos.

Es decir, habrá tranvía.

Sí, aunque no soy partidario de los tranvías. Me da mucha envidia Valencia, que conozco mucho porque mi madre era valenciana, he visto cómo ha crecido y me da mucha pena que Sevilla no tenga la red de metro que tiene Valencia.

Los sevillanos se ríen ya de las promesas.

Sí, pero Juanma Moreno ha implantado en Andalucía la revolución de las promesas cumplidas. Aquí en Sevilla nos decían que el hospital militar no tenía arreglo, que la Ciudad de la Justicia era un proyecto implanteable… Pues ahí están. El sevillano tiene que tener muy claro que hay un partido que cumple lo que promete y que hay otro, el PSOE, que sólo vende humo.

¿Túneles o puentes?

Túneles. Los puentes serán un embudo y tienen que empezar a subir en Palomares. Eso es un disparate. Hay que retomar el proyecto de los túneles.

¿No da esa batalla por perdida?

Yo creo que todavía estamos a tiempo. Espero que con un cambio político a nivel nacional se pueda replantear.

Para terminar, ¿puede definir Sevilla con una frase?

Eso es muy complicado. Sevilla es la ciudad en la que nací, me crié, estudié, en la que he disfrutado de la Semana Santa, llevo 52 años de hermano en la Candelaria y San Isidoro, en la que he ido al fútbol al Sánchez Pizjuán, en la que he disfrutado en mi caseta… Es la ciudad de mi vida.