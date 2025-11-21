Interceptan paquetes de marihuana, hachís, coca y MDMA en el aeropuerto de Sevilla con destino a China y Francia

La Guardia Civil, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria, ha realizado dos operaciones conjuntas en el aeropuerto de Sevilla, dando como resultado la detención de dos personas y otra más investigada, por su presunta implicación en un supuesto delito de ... tráfico de drogas, a través de empresas de mensajería que tenían su origen en la provincia de Málaga y con destino a China y varias regiones de Francia.

La primera de las investigaciones se inició en el mes de marzo del presente año, tras detectar los agentes el envío de cinco paquetes desde una empresa de mensajería ubicada en la provincia de Sevilla, en cuyo interior se aprehendieron distintas cantidades de cogollos de marihuana. El trabajo conjunto de ambos cuerpos dio como resultado la plena identificación de los presuntos responsables de esos envíos, siendo estos dos vecinos de la localidad de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga.

Durante la investigación, se interceptó en los meses de julio y agosto cuatro nuevos envíos conteniendo en esta ocasión cocaína y hachís, nuevamente con el mismo modus operandi, constatando los investigadores la ubicación donde se elaboraban y preparaban los paquetes para su envío.

Reunidos todos los indicios, se autorizó por el Juzgado de Instrucción número uno de Marbella (Málaga) la entrada y registro de un inmueble utilizado como almacén, aprehendiendo en su interior 21 kilogramos de marihuana, 1,2 kilos de cocaína y 26,5 kilogramos de hachís, además de 15.000 euros en efectivo e interviniéndose dos armas cortas de fuego.

La investigación finalizó con la detención del principal sospechoso y responsable del grupo criminal, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas a nivel internacional, decretando su ingreso en prisión.

La segunda investigación se inició tras un análisis de riesgo de paquetería en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, levantando las sospechas de los investigadores al detectar el envío de paquetería procedente de la provincia de Málaga, siendo su destino China, habiendo sido consignado en su declaración de exportación como «juguete de bebé».

Además, por parte de los investigadores se sospechó que fuese China el destino del envío al ser uno de los mayores exportadores de ese tipo de mercancía y no así como receptor.

Tras la realización de diferentes pruebas a los diversos elementos hallados en el interior del paquete, así como al material que forma su estructura, se obtuvo resultado positivo compatible con MDMA (éxtasis), con un peso de 480 gramos con y un valor estimado de 18.000 euros.

Como consecuencia de estas pesquisas, se procedió a la identificación del remitente, ubicándolo nuevamente en la localidad de San Pedro de Alcántara en la provincia de Málaga, procediendo a su detención y puesta junto con las diligencias ante la Autoridad judicial, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, decretando su ingreso en prisión.

Las investigaciones llevadas a cabo entre la Unidad del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla junto con la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras UDAIFF de la Guardia Civil del Aeropuerto de Sevilla finalizó con la detención de dos personas y la investigación de una tercera descartando algún tipo de conexión entre las mismas.