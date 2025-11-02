Suscríbete a
Los extranjeros que más viviendas compran en Sevilla son los marroquíes

Las compras de inmuebles de los no nacidos en España representan menos del 7% del total de las transacciones en la capital hispalense

La edad media del comprador de vivienda en Sevilla es de 46 años

Una carnicería 'halal' en la Macarena, donde residen la mayoría de los extranjeros en Sevilla
Una carnicería 'halal' en la Macarena, donde residen la mayoría de los extranjeros en Sevilla víctor rodríguez
Cristina Rubio

Los marroquíes son los extranjeros que más vivienda compran en la capital hispalense tras los españoles. Aunque según los datos publicados por el Consejo General del Notariado, los foráneos representan menos del 7% de los compradores que acceden al mercado inmobiliario en Sevilla.

Con ... un 10,5%, el país que lidera el ranking es Marruecos, seguido de otras naciones europeas. El comprador marroquí es en su totalidad residente en la ciudad, cosa que no pasa con otros países. Italia es el siguiente, con un 10,1% de compradores de los que prácticamente todos (el 9,3%) son vecinos de Sevilla. El porcentaje de extranjeros no residentes crece levemente en las siguientes nacionalidades: los franceses superan el 1,1% y, junto a los que viven en la ciudad, llegan al 6,2% de los compradores. Los alemanes por su parte, representan al 5,3%, del que el 1,7% no es residente. Los compradores ingleses son también el 5,3%, pero de ellos hay más que viven en la ciudad que los germanos, el 4,67%. De los compradores extranjeros restantes, más del 60%, no se indica la nacionalidad, ya que presumiblemente si se separa por países el porcentaje no resulta significativo.

