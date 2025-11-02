Los extranjeros que más viviendas compran en Sevilla son los marroquíes

Los marroquíes son los extranjeros que más vivienda compran en la capital hispalense tras los españoles. Aunque según los datos publicados por el Consejo General del Notariado, los foráneos representan menos del 7% de los compradores que acceden al mercado inmobiliario en Sevilla.

Con ... un 10,5%, el país que lidera el ranking es Marruecos, seguido de otras naciones europeas. El comprador marroquí es en su totalidad residente en la ciudad, cosa que no pasa con otros países. Italia es el siguiente, con un 10,1% de compradores de los que prácticamente todos (el 9,3%) son vecinos de Sevilla. El porcentaje de extranjeros no residentes crece levemente en las siguientes nacionalidades: los franceses superan el 1,1% y, junto a los que viven en la ciudad, llegan al 6,2% de los compradores. Los alemanes por su parte, representan al 5,3%, del que el 1,7% no es residente. Los compradores ingleses son también el 5,3%, pero de ellos hay más que viven en la ciudad que los germanos, el 4,67%. De los compradores extranjeros restantes, más del 60%, no se indica la nacionalidad, ya que presumiblemente si se separa por países el porcentaje no resulta significativo.

Compradores de vivienda por nacionalidad Nacionales 93,07% Extranjeros 6,93% Principales compradores extranjeros Marruecos Italia Francia Reino Unido Alemania 10,47% 9,34% 5,15% 4,67% 3,54% Fuente: Consejo General del Notariado Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA Compradores de vivienda por nacionalidad Nacionales 93,07% Extranjeros 6,93% Principales nacionalidades Marruecos Italia Francia Reino Unido Alemania 10,47% 9,34% 5,15% 4,67% 3,54% Fuente: Consejo General del Notariado Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA Los colombianos son los más numerosos Los marroquíes son la segunda nacionalidad más predominante en Sevilla, sólo por detrás de Colombia, como también ocurre en España. Es más, salvo Marruecos, los países de donde proceden los principales compradores de vivienda no son los que más habitantes tienen en la capital hispalense. Según los datos del padrón municipal de la capital hispalense, hasta el pasado año eran 5.847 los colombianos registrados. Un número que se ha disparado en el último lustro, ya que entonces eran 2.366. De Marruecos son 5.250 vecinos de Sevilla. Completan el top 3 de nacionalidades los 4.911 nicaragüenses que residen en la ciudad. Otros países con presencia relevante son Venezuela (3.865), China (3.476), Perú (2.522) 0 Italia (1.926). Los extranjeros residentes en Sevilla superan los 60.000, concentrados principalmente en tres zonas de la capital. El Distrito Macarena es el que acumula el mayor número de población extranjera, con un 15,8% del conjunto de habitantes: 12.023 inmigrantes. Según los datos del INE, la plaza Playa de Punta Umbría en la Macarena es la manzana donde más población extranjera se concentra de toda la ciudad. En el Distrito Cerro-Amate, son 12.959 extranjeros, el 14,25% de su población. Y el tercer puesto es para el Casco Antiguo, donde los 6.395 extranjeros representan el 12,17% de sus vecinos. Si se analiza la totalidad de los municipios hispalenses, los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) cifran en 97.579 los residentes extranjeros, cinco veces más que los apenas 18.265 extranjeros que se contabilizaron en el año 2002.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Vivienda

Sevilla