Uno de los detenidos por el crimen de Chiclana por un vuelco de drogas participó en el asalto al chalé de María del Monte

Uno de los cinco detenidos como presuntos integrantes de una organización criminal responsable del homicidio de un hombre en Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el marco de un «vuelco» o robo de una partida de marihuana que la víctima almacenaba en su domicilio ... de dicha localidad, figura además entre los once acusados a juzgar por la Audiencia de Sevilla por el asalto al chalé de Gines de la cantante María del Monte y su pareja en agosto de 2023, caso este último en el que el juez instructor y la Fiscalía atribuyen a Antonio Tejado, sobrino de la artista, el papel de supuesto autor intelectual de los hechos.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, uno de los cinco detenidos por este crimen cometido el pasado 8 de agosto en una vivienda del camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de Chiclana de la Frontera, donde este grupo de criminales procedentes de Sevilla habría matado de un disparo al varón de 33 años que custodiaba la droga en su hogar; es J.F.N.D., quien afronta el mencionado juicio por el asalto con violencia al chalé de María del Monte el 25 de agosto de 2023.

Dicho asalto fue cometido presuntamente por los miembros de la banda de Arseny Garibyan, alias 'El Ruso', quienes irrumpieron supuestamente en el chalé de la artista con una violencia extrema, llegando a amordazar, agredir y amenazar de muerte a las ocupantes del chalé; en concreto la cantante y su pareja, la hija de esta última, su marido y una empleada del hogar, según la investigación.

el hombre cuya identidad responde a las iniciales J.F.N.D., así, figuraría tanto entre los detenidos por el mencionado crimen de Chiclana tras 15 registros domiciliarios en Puerto Serrano (Cádiz) y las localidades sevillanas de Guillena, Alcalá del Río, Carmona y la propia ciudad hispalense; como entre los once acusados por el citado asalto al chalé de María del Monte en Gines, caso en el que ya pesa auto de apertura de juicio oral, para la celebración de la vista en la Audiencia de Sevilla.

Otro de los acusados dispuestos para juicio por el citado asalto al chalé de la cantante, en concreto el varón identificado como J.R.M.M., fue por cierto detenido el pasado 20 de octubre en una vivienda de Brenes donde residía de alquiler, domicilio en el que se había atrincherado con una pistola el presunto autor material del disparo que dos días antes, el 18 de octubre, había acabado con la vida del portero de discoteca con antecedentes Alejandro G.M. en Dos Hermanas, más al detalle en una vivienda ocupada del número 27 de la calle Camino Real de Utrera de la localidad nazarena.

En el marco del gran dispositivo policial desplegado en Brenes para la detención del presunto autor de dicho crimen cometido dos días antes en Dos Hermanas, J.R.M.M., inquilino de la vivienda donde se refugiaba dicho hombre, se habría precipitado al vacío desde una de las ventanas, fracturándose la cadera y siendo arrestado por su presunta relación con el citado asesinato.