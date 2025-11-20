Suscríbete a
Uno de los detenidos por el crimen de Chiclana por un vuelco de drogas participó en el asalto al chalé de María del Monte

Su situación se suma a la de otro de los supuestos asaltantes a la vivienda de la artista que fue arrestado por su posible relación con el asesinato de un portero de discoteca en Dos Hermanas

Cinco detenidos por el asesinato de un hombre tras un robo de droga en Chiclana

Uno de los detenidos por el asesinato de un portero de discoteca de Dos Hermanas participó en el asalto al chalé de María del Monte

María del Monte e Inmaculada Casal tras testificar ante el juez
María del Monte e Inmaculada Casal tras testificar ante el juez Juan Flores Mulero
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Uno de los cinco detenidos como presuntos integrantes de una organización criminal responsable del homicidio de un hombre en Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el marco de un «vuelco» o robo de una partida de marihuana que la víctima almacenaba en su domicilio ... de dicha localidad, figura además entre los once acusados a juzgar por la Audiencia de Sevilla por el asalto al chalé de Gines de la cantante María del Monte y su pareja en agosto de 2023, caso este último en el que el juez instructor y la Fiscalía atribuyen a Antonio Tejado, sobrino de la artista, el papel de supuesto autor intelectual de los hechos.

