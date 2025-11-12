Suscríbete a
Uno de los detenidos por el asesinato de un portero de discoteca de Dos Hermanas participó en el asalto al chalé de María del Monte

Se trataría de uno de los miembros de la banda de 'El Ruso' que habría acogido en su piso de Brenes al presunto autor material del disparo que acabó con la vida de Alejandro G.M.

A prisión tras salir del hospital el atrincherado en Brenes por el crimen de Dos Hermanas y ya son cuatro los investigados

Tejado recoge la notificación del auto que le sienta en el banquillo por el asalto al chalé de María del Monte

La Policía en el bloque donde se había atrincherado el autor del crimne
La Policía en el bloque donde se había atrincherado el autor del crimne
Fernando Barroso Vargas

Mientras el procedimiento judicial por el asalto al chalé de la cantante María del Monte y su pareja en agosto de 2023 da pasos firmes hacia la celebración del juicio en la Audiencia de Sevilla, donde su sobrino Antonio Tejado habrá de sentarse en ... el banquillo de los acusados junto con diez encartados más; en los Juzgados de Dos Hermanas apenas acaba de comenzar la investigación del reciente asesinato del portero de discoteca con antecedentes Alejandro G.M., un caso que guarda una llamativa conexión con el anterior.

