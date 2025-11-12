Uno de los detenidos por el asesinato de un portero de discoteca de Dos Hermanas participó en el asalto al chalé de María del Monte

Mientras el procedimiento judicial por el asalto al chalé de la cantante María del Monte y su pareja en agosto de 2023 da pasos firmes hacia la celebración del juicio en la Audiencia de Sevilla, donde su sobrino Antonio Tejado habrá de sentarse en ... el banquillo de los acusados junto con diez encartados más; en los Juzgados de Dos Hermanas apenas acaba de comenzar la investigación del reciente asesinato del portero de discoteca con antecedentes Alejandro G.M., un caso que guarda una llamativa conexión con el anterior.

Para situar el asunto es necesario remontarse a la tarde del pasado 20 de octubre, cuando la Policía Nacional, con apoyo de la Guardia Civil, establecía un potente cerco en la localidad de Brenes, cerrando por completo la calle Julián Grimau, incluso con el desalojo de numerosos vecinos de sus hogares y el confinamiento de otros en sus domicilios.

Este notable despliegue policial, con numerosos agentes de diferentes unidades policiales, blindando enteramente la calle Julián Grimau, derivaba de la situación protagonizada por un individuo que se había atrincherado en una de las viviendas de dicha calle con un arma de fuego.

Se trataba del presunto autor material del disparo mortal que la mañana del día 18 de octubre había acabado con la vida del portero de discoteca con antecedentes Alejandro G.M. en Dos Hermanas, más al detalle en una vivienda ocupada del número 27 de la calle Camino Real de Utrera de la localidad nazarena.

Aquel sábado 18 de octubre, horas después del crimen, la Policía Nacional arrestaba ya a un primer varón por su presunta relación con el citado crimen. En concreto, siguiendo el rastro de un reguero de sangre que partía de la vivienda donde Alejandro G.M. recibió un tiro en la frente, los agentes detuvieron en el hospital Virgen del Rocío a un hombre que había acudido allí herido y que guardaba relación con los hechos.

Las detenciones de Brenes

Pero los investigadores aún tenían pendiente la detención del autor material del disparo mortal, quien se habría ocultado en la mencionada vivienda de la calle Julián Grimau de Brenes cercada dos días después por el mencionado amplio dispositivo policial, saldado sobre las 20.00 horas del 20 de octubre con la detención de este hombre y la intervención de la pistola que empuñaba, con especial participación de un equipo de negociadores de la Policía Nacional.

Finalizaban así varias horas de tensión en dicha calle, absolutamente blindada por la Policía y donde también fueron desplegadas dotaciones de los bomberos y del 061, ante la amenaza de una posible deflagración adrede con una bombona de gas butano que había dentro del piso.

Es en este punto en el que no sobra recordar que en aquel operativo policial en la calle Julián Grimau de Brenes, la Policía Nacional detuvo además al inquilino de la vivienda en cuestión en la que se refugiaba el presunto autor del crimen. El citado inquilino se habría precipitado al vacío desde una de las ventanas de la vivienda, fracturándose la cadera.

Pues bien, mientras respecto a este caso hay cuatro investigados, dos de ellos en prisión provisional empezando por el presunto autor del crimen; el mencionado inquilino detenido tras precipitarse desde la vivienda donde se había atrincherado este hombre es en paralelo uno de los diez hombres que irán a juicio junto con Antonio Tejado, por el asalto con violencia al chalé de María del Monte el 25 de agosto de 2023.

Se trataría de J.R.M.M., uno de los miembros de la banda de Arseny Garibyan, alias 'El Ruso', quienes asaltaron presuntamente el chalé de la artista con una violencia extrema, llegando a amordazar, agredir y amenazar de muerte a las ocupantes del chalé; en concreto la cantante y su pareja, la hija de esta última, su marido y una empleada del hogar.

De este modo, mientras la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Dos Hermanas continúa investigando el asesinato del portero de discoteca Alejandro G.M. por parte del varón atrincherado en la vivienda de Brenes donde residía J.R.M.M., este último afronta ya junto Antonio Tejado la apertura de juicio oral en su contra por el caso del asalto al chalé, con peticiones de cárcel de 30 años por parte de la Fiscalía y de 28 en el caso de la acusación particular ejercida por la artista y su pareja.