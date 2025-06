Carlos Herrera: «El sanchismo es un ejército de termitas que carcome al Estado»

-¿Cree que Sánchez va a perder las elecciones?

-Ya las perdió.

-Reformulo: ¿cree que va a perder el poder en las elecciones?

-Yo creo que sí. Es verdad que el socialismo en sus peores momentos nunca ha bajado del 25 ó ... 26 % de voto, y que Sánchez está ahora en una estimación del 27-28, pero creo que además de que va a ver disminuida su capacidad de captación, el bloque de la extrema izquierda que lo ampara va a tener una pérdida estrepitosa. Otra cosa es que la derecha española, con una contumaz vocación de perder elecciones en el último minuto, cometa errores indebidos, más allá de entenderse entre los dos partidos que la forman.

-Quizá entonces debería volver a reformular: ¿cree que Feijóo va a ganar las elecciones?

-Las ganó y no alcanzó el poder porque Sánchez siempre está dispuesto a entregar lo que no es suyo para salvarse.

-Y el voto de nacionalistas e independentistas resulta decisivo a esos efectos.

-Si eso fuera siempre así, ni Aznar ni Rajoy habrían conseguido mayorías absolutas. La mayoría no es imposible. Al menos entre PP y Vox. El PP debe establecer líneas innegociables con Vox, pero hay otras en la que hay margen de acuerdo.

-¿Qué calendario imagina?

-No puede tardar mucho. Despertarse todos los días con una nueva revelación de la `Rosa Nostra´, que no podemos calificar de otra cosa al sanchismo, es cada día más difícil. Es verdad que mientras pueda comprar a sus socios con cosas que son de los demás, le aguantarán. ¿Hasta el 27? No me parece imposible, pero sí poco probable. Dependerá del alcance de las evidencias. Solo con que se demuestre un vínculo de relación entre la ciudadana ésta, Leire Díez, y el poder orgánico del PSOE, algo más que una foto en una foto en una fiesta, estaremos en una situación muy difícil de soportar.

-¿Y el sistema resistirá al sanchismo?

-No habrá más remedio que reconstruir. El sanchismo es un ejército de termitas que carcome literalmente la estructura estable del Estado. ¿Puede derrumbarse esa estructura? Improbable. Pero no quiero ni pensar el tiempo que va a tener que dedicar el que llegue después a reparar el edificio.

-Eso se puede llevar un mandato entero. Y tendrá que ocuparse de gobernar también…

-Sí, lo que decía Suárez: arreglar las cañerías sin cerrar el grifo. Será un trabajo ímprobo. Pero imprescindible.

-¿Cómo imagina el futuro de Sánchez?

-Un futuro… con responsabilidades de las que va a tener que dar cuenta ante algún tribunal.

-¿Responsabilidades penales?

-No llegaría a tanto. Yo hablo de tener que dar explicaciones. Y lo que va a quedar será algo parecido a un desierto pavoroso donde se va a descubrir que todo es mentira. Lo de la locomotora económica de Europa, que en realidad es una economía dopada por el gasto público; el paro real es mucho más cruel porque está camuflado de fijos discontinuos; la deuda es gigantesca; el esquema de las pensiones va a quebrar; las horas trabajadas, la productividad está afectada por leyes de una vicepresidenta tarada…

-Cuando le lea Feijóo va a salir corriendo.

-Sabe lo que se va a encontrar. Espero.

-Usted creyó en Sánchez al principio. Cuando él lo vino a ver en su primera campaña de primarias.

-Creí que estaba ante un liberal de izquierdas. Me habló de él Gómez de Celis, me dijo que era un tío interesante, viajado y tal. Nos reunimos en mi casa y en efecto me pareció agradable y un liberal de izquierdas. Y escribí un artículo en ABC que se llamaba '¿Conoce usted a un tal Sánchez?'. A veces lo repaso, (ríe)… Creo que esa misma impresión la tuvimos todos, incluidos los socialistas que ahora admiten que no le conocían de verdad. Tardó poco en destaparse.

-¿Desde cuándo no habla con él?

-Desde que es presidente del Gobierno. Cero comunicación.

-¿Por qué no lo entrevistó en campaña, y sí a Zapatero?

-Porque después de que me dijera tres veces que no, decidí negarme yo. Tampoco puso interés en venir. Ni él necesita de mí ni yo de él. Con Zapatero guardo una relación cordial. En lo personal es completamente diferente. En lo político puede parecer siniestro, pero personalmente tiene mucho fair-play. Y respeta el trabajo y la crítica. El otro no.

-¿Sigue hablando con el rey Juan Carlos?

-Poco. En algunas ocasiones me ha llamado para pedirme opinión o que le cuenten impresiones de la realidad diaria. Siempre lo ha hecho, también cuando estaba en ejercicio. Es muy atento a eso.

-¿Su papel histórico como arquitecto de la democracia es recuperable o ya lo ha estropeado definitivamente?

-Hay una generación que se ha desentendido de la Transición como de tantas otras cosas. Y hay otra que ha quedado muy influenciada por esta política post-zapaterista de denostar el gran ejemplo político de España. Y otra que se queda en la espuma de las cosas, en este caso la de determinados comportamientos que algunos consideran impropios, por los que además Juan Carlos ha pedido perdón.

-Manifiestamente inejemplares incluso para su propio hijo.

-Sí, sí. Pero en el balance de una vida hay que preguntarse si ciertas conductas circunstanciales ocultan el trabajo que a mí particularmente me interesa de su vida, que es el que a mí me interesa. El que va desde un poco antes de la muerte de Franco hasta bien pasado el golpe de Tejero. Ese trabajo de arquitectura político-social es trascendentalísimo para este país. Luego ya llega el zapaterismo, y sobre todo el sanchismo, el podemismo y todo eso, y quieren ganar la guerra civil cuando precisamente la Transición hace posible que se olvide y que los bandos de esa guerra se dieran la mano. Y eso lo orquestó Juan Carlos, de la mano de Torcuato y de Adolfo.

-¿Y cómo ve a Felipe VI?

-Ahora mismo, tremendamente condicionado por tener un presidente del Gobierno que lo detesta y al que le gustaría ser el jefe del Estado. Y que si pudiera lo despeñaría piedras abajo. Un presidente que es un grosero, que lo ningunea y lo pone en situaciones difíciles. Ante todo eso, el Rey hace un ejercicio de contención notable. Y tiene el favor de la ciudadanía. Él y la Reina han hecho un gran trabajo, traducido en que la explosión de Leonor en el cariño popular haya puesto a la institución en uno de sus mejores momentos.

-Ha tenido que levantar barreras instituciones con su padre por encima de afectos emocionales.

-Sí, la relación habrá pasado por momentos difíciles. El Gobierno empujó a tomar medidas que me parecen absurdas, como el hecho de que Juan Carlos no pueda dormir en su casa de la Zarzuela. ¿Qué estupidez es ésa? Pero otras, como distanciarse del padre, como el propio padre se distanció del suyo aunque luego volvieran a unirse, son movimientos inevitables, y no sé hasta qué punto han podido causar problemas en la esfera privada.