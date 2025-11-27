Suscríbete a
La cadena Vibra explotará el edificio de la Unión y Fénix de Sevilla convirtiéndolo en su primer hotel en la península

El establecimiento de 113 habitaciones comenzó sus obras el pasado septiembre y tiene previsto abrir sus puertas en Semana Santa de 2027

El edificio de la Unión y Fénix, en la Avenida de la Constitución raúl doblado
Cristina Rubio

La cadena hotelera Vibra Hotels, con sede en Ibiza, será quien explote el edificio de la Unión y Fénix, entre la avenida de la Constitución y la Plaza Nueva. Este será su primer establecimiento en la península cuya previsión de apertura se fija en la ... Semana Santa de 2027.

