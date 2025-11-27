La cadena Vibra explotará el edificio de la Unión y Fénix de Sevilla convirtiéndolo en su primer hotel en la península

La cadena hotelera Vibra Hotels, con sede en Ibiza, será quien explote el edificio de la Unión y Fénix, entre la avenida de la Constitución y la Plaza Nueva. Este será su primer establecimiento en la península cuya previsión de apertura se fija en la ... Semana Santa de 2027.

Las obras comenzaron en el mes de septiembre, después de que la licencia de obra fuera concedida en enero de 2024 por la comisión provincial de Patrimonio Histórico. Se impusieron condiciones específicas para mantener elementos relevantes del edificio, como la estructura de hormigón del local orientado a la calle Joaquín Guichot, la forma curvada del ojo de la escalera suroeste, y otros elementos arquitectónicos protegidos.

Con cuatro estrellas, tendrá 113 habitaciones repartidas en sus seis plantas. Entre sus instalaciones destacan una terraza con piscina que ofrecerá vistas panorámicas al casco histórico de Sevilla, un restaurante gourmet, preparado para albergar eventos musicales, un espacio de bienestar, un gimnasio y dos salas de conferencias pensadas tanto para reuniones de empresa como para eventos culturales o sociales.

El edificio fue diseñado originalmente en 1938 por el arquitecto Fernando Cánovas del Castillo, y el ingeniero Eduardo Torroja Miret, figura clave en la ingeniería del hormigón armado y pretensado en España durante la primera mitad del siglo XX, quien fue responsable del cálculo de la estructura, cuenta con casi 7.000 metros cuadrados construidos.

«Queremos que cada estancia sea más que una noche de hotel: una experiencia con alma sevillana, donde el arte, la historia y la hospitalidad se den la mano. El arte, la tradición, la pureza y la esencia de Sevilla impregna cada uno de los rincones del hotel, transportando a los huéspedes a un viaje infinito en el tiempo en el que descubrirán todas las Sevillas que fueron, que son y que serán«, destacan desde la cadena hotelera.