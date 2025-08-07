El 'bypass' de la SE-35, la vía más rápida para descongestionar el tráfico de la Ronda Urbana Norte de Sevilla

El nuevo diseño de la Ronda Urbana Norte no es la única medida que ha puesto en marcha el gobierno municipal de José Luis Sanz para descongestionar el tráfico de la zona Norte de la ciudad. Así, casi de forma paralela al estudio de alternativas ... de la Ronda Urbana Norte, ha reactivado la construcción de la SE-35 y en concreto un tramo del arco norte de esta ronda intermedia a modo de 'bypass' entre la SE-30 y la SE-20 (también conocida como Ronda Supernorte). El objetivo es lo antes posible aliviar la circulación ante la situación de retrasos que acumula una infraestructura tan crucial para la movilidad de Sevilla como es la SE-40.

El pasado mes de mayo el Ayuntamiento adjudicó el contrato para el estudio del anteproyecto constructivo de la ronda SE-35 y la elaboración de un nuevo proyecto actualizado de trazado de esta carretera, que es un viejo anhelo de la administración municipal que se ha dilatado en el tiempo desde que se paralizara hace una década. La SE-35 iba a conectar la SE-30 con el nuevo acceso a la autovía A-92.

Las demandas llevadas a cabo por Ecologistas en Acción, que denunciaron la ausencia de un informe de impacto ambiental, pusieron freno a la idea inicial planteada en 2015.

El estudio del anteproyecto constructivo de este eje metropolitano se adjudicó a la UTE formada por Técnicas Gades S.L. y Factoría Arquitectura y Urbanismo S.L.P., que tendrá que llevar un elaborar un trazado actualizado por 215.132 euros y el plazo de ejecución para la presentación del trabajo es de doce meses máximo a partir de la firma del mismo.

Y en paralelo, se trabaja en el proyecto del 'bypass' o enlace entre la SE-20 y la SE-30, un enlace de un kilómetro y medio entre el Higuerón Norte y el Calonge, y diez millones de inversión, y que permitirá el cerramiento definitivo de la SE-30.Será una alternativa mientras llega la SE-40 para sacar los coches del a Ronda Urbana Norte. Además, presenta otro doble propósito de desarrollar urbanísticamente áreas de la ciudad pendientes de mejoras viarias como son los suelos de San Nicolás, el Higuerón Norte o Buenaire.

El esquema de actuación en el que trabaja la Gerencia de Urbanismo para la idea de cerrar la SE-30 por el arco Norte contempla dos tramos o dos 'bypass'. Como adelantó ABC, lo más realista es ejecutar en una primera fase el tramo de 'bypass' entre SE-30 y la SE-20 de 1,5 kilómetros, que contemplaría cruzar las vías ferroviarias existentes en el entorno dos veces y hacer una gran rotonda con la SE-30. La ejecución de esta primera fase o tramo, desde Higuerón Norte y el Polígono Calonge, será asumida íntegramente por la propia Gerencia de Urbanismo. Los conductores que circulen por la SE-30 se podrán incorporar a la SE-20 en el Estadio de la Cartuja y continuar por esta ronda, que tras el 'bypass', tendrá una nueva conexión con la SE-30 a la altura del Polígono Calonge.