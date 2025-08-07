Suscríbete a
El 'bypass' de la SE-35, la vía más rápida para descongestionar el tráfico de la Ronda Urbana Norte de Sevilla

El enlace entre la SE-20 y la SE-30 sacaría a muchos coches de la ronda, segunda vía con más tráfico diario de la capital hispalense

Tráfico en la Ronda Urbana Norte con avisos de velocidad
Tráfico en la Ronda Urbana Norte con avisos de velocidad J. M. Serrano
Jesús Díaz

Jesús Díaz

El nuevo diseño de la Ronda Urbana Norte no es la única medida que ha puesto en marcha el gobierno municipal de José Luis Sanz para descongestionar el tráfico de la zona Norte de la ciudad. Así, casi de forma paralela al estudio de alternativas ... de la Ronda Urbana Norte, ha reactivado la construcción de la SE-35 y en concreto un tramo del arco norte de esta ronda intermedia a modo de 'bypass' entre la SE-30 y la SE-20 (también conocida como Ronda Supernorte). El objetivo es lo antes posible aliviar la circulación ante la situación de retrasos que acumula una infraestructura tan crucial para la movilidad de Sevilla como es la SE-40.

