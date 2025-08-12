El Ayuntamiento de Sevilla lanza un programa para el empoderamiento de niñas gitanas

El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido ya la prescripciones técnicas para licitar a una entidad el desarrollo y la ejecución del programa «Incorporando el liderazgo de niñas y mujeres gitanas», que tendría una duración de dos años, prorrogable en más períodos bianuales y ... un coste total estimado sin IVA de 408.479 euros. Con este programa el Consistorio tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de las niñas y adolescentes de etnia gitana, para que tengan un proyecto de vida con oportunidades a nivel educativo, formativo-laboral, familiar y social.

El programa se llevará a cabo en cuatro zonas desfavorecidas de Sevilla: el Polígono Sur, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y La Plata-Padre Pío-Palmete. El marco en el que se llevará a cabo serán los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de las zonas mencionadas, y serán escogidos por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del ayuntamiento hispalense.

Consideran en el análisis de esta licitación que la pandemia del Covid propició el empeoramiento de las condiciones de vida de las familias gitanas, afectando particularmente a las mujeres, y más concretamente a las niñas y adolescentes, que han sufrido las consecuencias derivadas de aquella época. Según los informes recabados en las zonas desfavorecidas de Sevilla, las madres e hijas se han visto obligadas a aumentar sus tareas domésticas durante todo el día y todos los días, reflejándose en la ausencia de las menores en la escuela online de aquellos tiempos, reportándoles una falta evidente de formación.

De esta manera, el público objetivo de este programa de empoderamiento son niñas y adolescentes gitanas, con edades comprendidas entre 11 y 14 años y que estén escolarizadas en distintos centros escolares de las cuatro zonas desfavorecidas elegidas. Unas menores que serán seleccionadas conjuntamente por el Departamento de Orientación Educativa del centro y la entidad adjudicataria del contrato, priorizando aquellas que asisten regularmente al centro educativo.

Sesiones individuales

El programa de empoderamiento para las niñas gitanas contempla la realización de al menos tres sesiones individuales al año para cada menor, pudiendo ser más dependiendo de las circunstancias de cada niña y sus necesidades. Además, se constituirán grupos en cada uno de los centros educativos en los que se desarrollará este programa, que serán uno de Educación Primaria y otro de Educación Secundaria de cada zona seleccionada. Estas sesiones grupales serán dos a la semana y con una duración de 90 minutos cada una, con la meta de poder dar cobertura a 350 niñas y adolescentes.

Además, entre las actividades programadas para fomentar el empoderamiento de las niñas gitanas están al menos dos salidas de ocio, consistentes en ir a una cafetería que las menores consideren «elegante» y dar un paseo en barca en la Plaza de España; y tres salidas formativas, que se concretarán en una visita programada a la Universidad, una visita a una exposición de interés para las menores, y un encuentro con una mujer gitana, que por sus estudios o su trabajo, suponga un referente para las niñas y adolescentes.

Consideran desde el Ayuntamiento que es imprescindible romper las barreras domésticas que se imponen desde el ámbito familiar, siempre desde el respeto a su cultura y costumbres, así como eliminar las barreras impuestas por la sociedad a las mujeres gitanas. Por este motivo el programa contempla también sesiones con la familia de la niña para informarles de la evolución de sus hijas y responder a las necesidades específicas detectadas, al objeto de orientar a cada familia en el proceso de acompañamiento de sus hijas, y de facilitarles la búsqueda de los recursos y apoyos, en caso necesario.

Este programa tiene previsto en su presupuesto la contratación del personal necesario para llevarlo a cabo, en el que se incluyen un psicológo y cuatro técnicos de integración social, cuya jornada semanal constará de 37 horas. El coste de personal está cifrado en 382.545,26 euros.