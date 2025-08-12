Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla lanza un programa para el empoderamiento de niñas gitanas

El público objetivo del mismo son niñas entre 11 y 14 años de zonas desfavorecidas

Dos mujeres y un niño transitan por uno de los barrios desfavorecidos de Sevilla
Dos mujeres y un niño transitan por uno de los barrios desfavorecidos de Sevilla raúl doblado
Jaime Parejo

El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido ya la prescripciones técnicas para licitar a una entidad el desarrollo y la ejecución del programa «Incorporando el liderazgo de niñas y mujeres gitanas», que tendría una duración de dos años, prorrogable en más períodos bianuales y ... un coste total estimado sin IVA de 408.479 euros. Con este programa el Consistorio tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de las niñas y adolescentes de etnia gitana, para que tengan un proyecto de vida con oportunidades a nivel educativo, formativo-laboral, familiar y social.

