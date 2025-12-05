El Ayuntamiento de Sevilla inicia los trámites de la restauración del 'Jardín de Blancanieves' en el Parque de María Luisa

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el inicio de los tramites para la restauración del 'Jardín de Blancanieves', situado en el Parque de María Luisa. El portavoz del Gobierno ha señalado que «será el primer jardín sensorial« de la ciudad tras »una ... década cerrado«.

En esta línea, la restauración adaptará el espacio que «combinará patrimonio, naturaleza e inclusión». El Jardín contará con recorridos adaptados a la señalética braille, vegetación «seleccionada por sus estímulos sensoriales» y elementos interactivos para «facilitar la orientación». «Está pensado para toda la ciudadanía y especialmente para las personas con discapacidad múltiple», ha afirmado. La redacción del proyecto tiene un presupuesto de 48.000 euros y la previsión estimada de obra asciende a los 1,2 millones de euros.

El parque infantil Blancanieves fue sometido en 2012 a una remodelación millonaria para convertirlo en un jardín de Colecciones Didáctico y Medioambiental, que albergaba más de 450 especies vegetales procedentes de todo el mundo, algunas de ellas autóctonas y en peligro de extinción. Se restauraron los parterres, se cuidaron las plantas y se acondicionó la red de caminos y senderos además de mejorar la instalación de riego y de iluminación. Se colocaron diferentes pérgolas, albercas, estanques y juegos de cerámica infantiles.

Durante diez años matojos, malas hierbas y todo tipo de desechos han llenado el parque aledaño al circuito donde los niños aprendían a comportarse en la vía pública ya sea como peatones, ciclistas o conductores a pedales. La fundación Furja XXI, que dejó de tener actividad en 2014, era quien se hacía cargo del mantenimiento a través de la escuela taller de jardinería Joaquín Romero Murube, pero la quiebra de la fundación y su disolución derivó en el abandono de las instalaciones