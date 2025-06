Arranca el Orgullo en Sevilla, con un pregón coral cargado de diversidad

Sevilla, 26 de junio de 2025, 37 grados, cielo despejado y cientos de personas 'orgullosas' concentradas en la Alameda de Hércules a las ocho de la tarde. Soportando el calor con abanicos de colores y botella de agua en mano, esperaban el comienzo del Pregón del Orgullo 2025. Con él Sevilla ha pasado de tener un color 'especial' a seis colores orgullosos y reivindicativos.

Un pregón que ha estado cargado de amor y respeto hacia las personas del colectivo LGTBIQ+. Este año con una novedad, el protagonismo coral de sus pregoneros: la colaboradora de televisión madrileña de 'La Familia de la Tele' (programa recién cancelado por RTVE), Belén Esteban; el exconcursante sevillano de Operación Triunfo 2023, Álvaro Mayo; la monologuista y actriz 'Kiska' y el Tik Toker e influencer del barrio de las 3.000 viviendas, Manuel Jiménez, han sido los encargados de gritar al cielo de Sevilla: Igualdad, Respeto y Amor.

Faltaban diez minutos para que el reloj marcase las ocho de la tarde y los asistentes han comenzado a ocupar los pies del escenario con sus extravagantes y coloridos trajes, propios de esta celebración. Hasta que, ha irrumpido por las calles de la Alameda un autobús de los colores del arco iris, en el que iban los pregoneros bailando al son de 'Esa Diva', la canción de España en Eurovisión 2025, de la nazarena Melody.

Antes de comenzar, los presentadores, Sergio Morante y Frana Gabana, han «oficializado» el acto dando a conocer el himno del Orgullo de Sevilla 2025, interpretado por el jienense Úceda: 'Todo está cambiando'.

Tras el espectáculo musical, han saltado al escenario Mayo, Kiska, Manuel Jiménez y Belén Esteban. Cada uno ha elaborado su pregón 'a su manera', hecho que ha reflejado una de las palabras más escuchadas este mes: Diversidad.

Mayo, una voz que ha clamado la unidad

Ha comenzado el más pequeño, Álvaro Mayo, quien ha confesado sobre el atril que estaba «algo nervioso, porque para otra persona esto podría ser simplemente el inicio de una fiesta, pero para mí era imprescindible poder dar voz a todos los que estamos aquí». El cantante ha continuado pidiendo unidad: «desde aquí también quiero hacer la petición, por favor a todas las personas que no forman parte del colectivo que se unan a nosotros».

Por último, ha recordado con orgullo el poder de la música: «No hay nada más poderoso que saber que una canción ayuda a descubrirse, a aceptarse o a sentirse un poco menos solo. No hay nada mejor que crear un espacio seguro donde el respeto y el amor sean el centro y para mí eso ya es un acto de rebeldía», ha concluido.

'Kiska': «¿Por qué cadaño tenemos que estar reclamando?»

Tras un caluroso aplauso, ha llegado el turno de Kiska, quien ha hecho un recorrido sobre todos los avances legislativos que se han hecho en esta materia en España, pero que a su juicio se ha preguntado: «¿Por qué cada año tenemos que estar reclamando?, esto podría ser una fiesta mundial, de alegría, de hermandad. ¿Y sin embargo? Estamos otra vez reclamando derechos»

Por último, tras una intervención cargada de risas ha lanzado una reflexión con la que ha mirado hacia el futuro: «la sociedad española ha aprendido que el amor no tiene género, ni sexo, ni genitales. El amor es solo amor. Y eso es lo más fuerte de todo».

Manuel Jiménez, con la bandera del Orgullo y la del pueblo Gitano

Bajo la bandera del Orgullo y la del pueblo gitano, se ha posado sobre el atril, también nervioso y orgulloso de sí mismo, Manuel Jiménez se ha sincerado ante todos los presentes: «Mi infancia fue muy difícil, me sentía rechazado por ser gitano y gay (...) Por desgracia, mi familia en esos momentos no tenía las herramientas para apoyarme. Llegué al punto de no expresarme a mi manera (...) por aparentar algo que no había dentro de mí».

Con la naturalidad y simpatía que tanto le caracteriza ha lanzado un mensaje de esperanza a todos los presentes, «hasta que planté cara y dije, o me respetas o me respetas. He peleado mucho por sentirme libre y ahora puedo gritar en las tres mil que viva la homosexualidad». Al igual que Kiska, ha hecho un alegato final, pidiendo un mundo en el que gane el amor.

Se ha despedido esbozando una sonrisa en todos los presentes, con el tono de voz y estructura que emplea en sus vídeos: «hoy en las tres mil viviendas, multitud de seres vivos se reúnen para reivindicar la libertad. Respeto a la diversidad, amor libre. A celebrar el orgullo, a celebrar el amor y a celebrar la vida».

Desde Madrid, Belén Esteban

Por último, una de las celebridades más conocidas en nuestro país, Belén Esteban, se ha puesto frente al atril: «Viva Sevilla, pero que calor hace», han sido las primeras palabras que ha pronunciado. Acto seguido, se ha quitado una parte de su vestido y ha enunciado su discurso, que había elaborado junto a sus amigos que sí pertenecen al colectivo.

«Pese a no ser oficialmente del colectivo, no tendré tiempo suficiente en mi vida para agradeceros lo bien tratada, amda y acogida que me habéis hecho sentir siempre desde mis inicios», y es que desde que la anunciaron como pregonera, la polémica ha estado servida en redes sociales.

«Quizás por eso no es tan mala idea que una persona heterosexual esté hoy aquí para recordar que necesitamos la implicación universal». Ha aprovechado para recordar, que España, a pesar de haber conquistado derechos, «le queda mucho por hacer y todo aquello que se ha conseguido hasta ahora, necesitamos abrazarlo».

Así, ha aprovechado la ocasión para reconocer a Sevilla como un lugar que abraza la diversidad: «Que se conozca Sevilla por ese lugar donde todo el mundo es bienvenido». Ojalá vayamos para adelante, no para atrás», ha concluido.

El pregón ha concluido con las voces de Belén Esteban, entonando la canción del cierre del pregón, y Manuel Jiménez, que ha interpretado su conocida canción: 'Celebro la vida'.

Así, celebrando la vida, Sevilla ha comenzado la celebración del Orgullo 2025. Durante los próximos días, la ciudad se vestirá de seis colores especiales y cargados de amor, lucha y reivindación.