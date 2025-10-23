Andalucía se une a trece comunidades ante la «ruptura de dialogo y falta de liderazgo» de la gestión turística del Gobierno

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este jueves la 'Declaración de Sevilla', en el Tourism Innovation Summit que se celebra en la capital hispalense ante la «ruptura y falta de liderazgo» del ... Gobierno de España en la gestión turística.

Como ha anunciado el consejero, Andalucía se une a Aragón, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia para «seguir liderando el turismo europeo e internacional». «Mientras que otras regiones estigmatizan el turismo y lo reducen a un discurso simplista, las hoy firmantes que juntas concentramos el 70% del turismo nacional, el 75% del turismo internacional y el 80% del tráfico aéreo, reivindicamos el turismo como gran industria«, ha declarado el consejero. "El sector turístico es el principal motor económico y generador de empleo, y no la causa de los problemas del país".

Este documento que ha leído Arturo Bernal en presencia de los consejeros del resto de regiones de España y de los asistentes al TIS 2025 «denuncia la quiebra de la lealtad institucional por parte del Gobierno Central», donde recalcan «la inacción y falta de voz del Ministerio de Industria y Turismo en decisiones clave que afectan directamente a los destinos turísticos». Otro aspecto que ha destacado Bernal en su discurso que propone la 'Declaración de Sevilla' es la separación entre vivienda y turismo. «La crisis de la vivienda es estructural y provocada por el fracaso de la ley de vivienda, no del turismo. Las viviendas de uso turístico, cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos», ha continuado el consejero andaluz. En cuanto a la masificación de los destinos la declaración expone que «el reto de nuestros territorios no es la «masificación», sino la necesidad de gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos como grandes polos de generación de empleo».

En cuanto a los aeropuertos regionales las trece comunidades rechazan «la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales, proponiendo que esta gestión se realice conjuntamente con las comunidades autónomas para la defensa de los intereses reales de los territorios», que como ha apuntado el consejero, «cuenta con una red ferroviaria claramente deficitaria». Por otra parte se hace un llamamiento al debate, como la 'Conferencia Sectorial de Turismo' que denuncia que no se convoca desde diciembre de 2023y que se deje por parte del Gobierno Central «alentar al antiturismo».

Mientras que en lo que se refiere a competencias y seguridad jurídica, el decreto reclama la «revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único, que duplica funciones, invade competencias e introduce cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal, llegando a provocar la revocación de títulos válidos«. Consideran »urgente« definir el alquiler de temporada, competencia exclusiva del Estado y que eso se haga bajo »criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica«.