El Coro del Colegio Altair participa en la procesión extraordinaria del 50.º aniversario de la Hermandad de la Anunciación

El pasado sábado 13 de septiembre, el Coro del Colegio Altair intervino en la procesión de ida extraordinaria organizada con motivo del 50.º aniversario fundacional de la Hermandad de la Anunciación de Juan XXIII.

El recorrido comenzó a las 10:00 horas en la Iglesia de la Anunciación, sede de la Hermandad del Valle, y concluyó a las 11:40 horas en la Santa Iglesia Catedral. A su llegada, los integrantes del coro se fotografiaron ante los pasos de la Virgen de la Anunciación y la Virgen de los Reyes.

Durante la procesión, el coro interpretó un repertorio de cánticos litúrgicos, entre los que se incluyeron Lauda Jerusalem, Bendita sea tu pureza, Je vous salue Marie, Tui amoris, Oh Santísima, Anima Christi, Canti Corum y Oh Buen Jesús.

Entre los momentos más destacados del recorrido se señalaron la salida desde la Iglesia de la Anunciación, el tránsito por la calle Cuna y la Plaza del Salvador, así como la llegada a la Catedral. La Hermandad felicitó al coro por su aportación, mientras que numerosas familias expresaron su satisfacción y agradecimiento por la participación de los alumnos.

La presencia del coro en esta conmemoración supuso un motivo de satisfacción para el colegio Altair y refleja el compromiso del centro con la formación musical y artística de sus alumnos, así como con la preservación de las tradiciones sevillanas.

Más temas:

Alumnos