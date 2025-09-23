Sanidad advierte de errores en la aplicación de un dispositivo de medición de la glucosa

Sensores de medición de glucosa para diabéticos en el centro de Salud de Valdemoro

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha avisado de un error en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación para la Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Dexcom G6 iOS. Este error podría provocar que la aplicación muestre un valor de glucosa anterior en lugar del más reciente, lo que podría llevar a los usuarios a tomar decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos. Como consecuencia, existe el riesgo de que episodios de hipoglucemia o hiperglucemia no se detecten o no se traten adecuadamente.

La aplicación Dexcom G6 para iOS forma parte del sistema de MCG Dexcom G6, compuesto además por un sensor, un transmisor y un receptor. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de MCG Dexcom G6 debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas acumuladas del sensor a lo largo del tiempo, no únicamente en un valor aislado. El correcto uso de este sistema contribuye a la detección y al manejo temprano de episodios de hipoglucemia e hiperglucemia.

Información para pacientes y personas cuidadoras

La AEMPS pide a los pacientes comprobar si ha recibido la nota de aviso de la empresa a través de una notificación en su aplicación Dexcom G6 iOS. En caso de no haberla recibido, aconseja contactar con Dexcom para solicitarla.

Asimismo, recuerda que es necesario actualizar la aplicación Dexcom G6 para iOS, ya que las versiones de 'software' 1.11.2 y 1.12.0 dejaron de funcionar el 15 de septiembre de 2025.

Información para profesionales sanitarios

Por otro lado, la agencia solicita los profesionales sanitarios que informen a los pacientes usuarios del sistema MCG Dexcom G6 sobre este error y les facilite la nota de aviso de la empresa, así como la necesidad de actualización de la aplicación.

Más temas:

Aplicaciones

Sanidad