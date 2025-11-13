Un riñón de cerdo funciona dos meses en un receptor con muerte cerebral

Dos estudios publicados en 'Nature' presentan un análisis detallado de la respuesta inmunitaria a un trasplante de riñón de cerdo a humano en un paciente con muerte cerebral durante un periodo de dos meses. Estos resultados podrían contribuir a comprender mejor las causas y ... los marcadores del fracaso de los xenotransplantes, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes en futuros estudios.

Según los estudios, liderados por el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y NYU Langone Healthel (EE.UU.), el injerto de riñón de cerdo trasplantado a un receptor humano con muerte cerebral funcionó de manera normal durante dos meses.

El hallazgo representa un avance histórico en el campo de los xenotrasplantes, que busca aliviar la escasez mundial de órganos disponibles para trasplante, según explicaron sus investigadores.

Los investigadores trasplantaron un riñón y la glándula del timo de un cerdo genéticamente modificado a un hombre de 57 años con muerte cerebral, diagnosticado previamente con glioblastoma. Durante 61 días, el órgano mantuvo su función renal sin complicaciones significativas, y los investigadores pudieron recolectar muestras diarias de tejidos y fluidos para analizar las respuestas inmunológicas del receptor.

El protocolo, desarrollado por inmunólogos de la Universidad de Columbia, incorpora el trasplante conjunto del timo del cerdo, un órgano clave en la formación del sistema inmunitario, junto con el riñón. Este enfoque busca «enseñar» al sistema inmunitario del receptor a tolerar el órgano trasplantado y evitar su rechazo.

«Nuestros análisis sugieren que el timo de cerdo trasplantado ayudó a impedir que el sistema inmunitario del receptor atacara el riñón», explicó Megan Sykes, directora del Centro de Inmunología Traslacional de Columbia y coautora del estudio.

El trasplante combinado también evitó una pérdida de proteínas en la orina, una complicación que ha obstaculizado intentos previos de xenotrasplante.

Limitaciones

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, los investigadores detectaron un episodio de rechazo inmunitario un mes después del trasplante, atribuido inicialmente a anticuerpos, pero finalmente relacionado con células T preexistentes del receptor. El rechazo se revirtió mediante un tratamiento temporal para eliminar estas células.

Además, se identificaron anticuerpos dirigidos a antígenos porcinos previamente desconocidos, lo que abre nuevas líneas de investigación para mejorar la compatibilidad entre especies.

El riñón de cerdo utilizado había sido modificado genéticamente solo para eliminar la molécula alfa-gal, responsable del rechazo inmediato. A pesar de esta modificación mínima, el órgano funcionó correctamente durante dos meses, lo que sugiere que no siempre son necesarias múltiples ediciones genéticas para lograr la tolerancia inmunitaria.

«Esto podría simplificar la producción de órganos porcinos y aumentar su disponibilidad para los pacientes», señaló Sykes.

El equipo liderado por Robert Montgomery, director del Instituto de Trasplantes de NYU Langone, aplicó un análisis multiómico que permitió identificar las respuestas inmunitarias específicas del receptor en distintos momentos.

Los investigadores pudieron predecir los episodios de rechazo con cinco días de antelación gracias al seguimiento de biomarcadores en sangre.

Señales de alerta

«Nuestros resultados revelan señales de alerta temprana que podrían ayudar a prevenir el rechazo en futuros trasplantes de órganos porcinos en humanos», afirmó Eloi Schmauch, coautor del estudio.

El trabajo demuestra que un riñón de cerdo puede reemplazar funcionalmente a un riñón humano durante semanas, y ofrece información crítica sobre cómo controlar las respuestas inmunes.

«Estos hallazgos nos preparan para anticipar y abordar las reacciones inmunitarias en futuros ensayos clínicos con pacientes vivos», destacó Montgomery.

Aunque los resultados provienen de un estudio en un paciente con muerte cerebral, los investigadores coinciden en que este tipo de trabajos son esenciales para perfeccionar los protocolos antes de pasar a ensayos clínicos en receptores vivos.