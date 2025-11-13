Suscribete a
XENOTRASPLANTE

Un riñón de cerdo funciona dos meses en un receptor con muerte cerebral

El hallazgo representa un avance histórico en el campo de los xenotrasplantes, que busca aliviar la escasez mundial de órganos disponibles para trasplantes

Paciente en diálisis a la espera de un trasplante de riñón
Rafael Ibarra

Dos estudios publicados en 'Nature' presentan un análisis detallado de la respuesta inmunitaria a un trasplante de riñón de cerdo a humano en un paciente con muerte cerebral durante un periodo de dos meses. Estos resultados podrían contribuir a comprender mejor las causas y los marcadores del fracaso de los xenotransplantes, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes en futuros estudios.

