El poliamor o las relaciones abiertas brindan niveles similares de felicidad que la monogamia

Un metaanálisis publicado en 'The Journal of Sex Research' desafía la arraigada creencia de que las relaciones monógamas ofrecen mayor satisfacción y estabilidad que aquellas no monógamas. Tras analizar 35 estudios con la participación de 24.489 personas en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Portugal e Italia, los investigadores concluyeron que no existen diferencias significativas en los niveles de felicidad, compromiso o satisfacción sexual entre ambos tipos de relación.

Joel Anderson, autor principal del estudio y miembro del Centro Australiano de Investigación en Sexualidad, Salud y Sociedad de la Universidad La Trobe, señala que la idea de que la monogamia es la «forma ideal» de relación está profundamente arraigada en estereotipos y narrativas culturales. Sin embargo, los datos demuestran que las relaciones consensuales no monógamas -como el poliamor o las relaciones abiertas- brindan niveles similares de felicidad y conexión emocional.

«Nuestros hallazgos desafían la suposición de que la monogamia es inherentemente superior. Las personas en relaciones no monógamas también experimentan altos niveles de satisfacción y bienestar,» explica Anderson. «De hecho, la ausencia de infidelidad como fuente de conflicto podría ser un factor clave en estos resultados«.

El estudio también reveló que la satisfacción romántica y sexual se mantiene constante en diferentes grupos demográficos, incluidos participantes LGBTQ+ y heterosexuales, y en diversas estructuras no monógamas, como el poliamor y las relaciones abiertas.

A pesar de estos hallazgos, las personas en relaciones no monógamas siguen enfrentando estigma y discriminación social.

Anderson destaca la importancia de que profesionales de la salud, terapeutas y legisladores reconozcan la diversidad en las estructuras relacionales y promuevan entornos más inclusivos.

Aunque el estudio aporta evidencia sólida, sus autores advierten sobre ciertas limitaciones, como el uso de muestras on line, que podría afectar la representatividad de los datos, y la naturaleza autodeclarada de las respuestas.

Además, dado que la investigación se centró en países occidentales, no refleja necesariamente las perspectivas culturales sobre la no monogamia en otras regiones del mundo.

Este análisis sugiere que la clave de una relación satisfactoria no reside en su estructura, sino en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo, desafiando así uno de los mitos más arraigados sobre el amor y la pareja.