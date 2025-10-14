Suscribete a
Fabrican estructuras similares a embriones que producen células sanguíneas

Las células madre sanguíneas humanas o hematopoyéticas son las precursoras de todas las células de la sangre

Los embriones congelados son tan 'eficaces' como los frescos a la hora de tener un bebé

Imagen de células germinales de microscopia
Imagen de células germinales de microscopia Jitesh Neupane, Universidad de Cambridge
R. I.

Un equipo liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha utilizado células madre humanas para crear estructuras tridimensionales similares a embriones, capaces de replicar ciertos procesos del desarrollo temprano, incluida la producción de células madre sanguíneas.

Estas estructuras, denominadas hematoides, ofrecen un ... gran potencial para comprender mejor la formación de la sangre durante las primeras etapas del desarrollo humano, simular trastornos como la leucemia y generar células madre sanguíneas duraderas para trasplantes, escriben los investigadores en la revista 'Cell Reports'.

