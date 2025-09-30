Suscribete a
ABC Premium

Fabrican óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel

La posibilidad de generar óvulos humanos a partir de células de la piel representa una alternativa científica sin precedentes, que podría algún día ofrecer esperanza a personas que hoy no tienen otra opción para tener hijos biológicos

«Esta técnica no se utilizará para crear clones humanos»

Ovocito humano SCNT con huso visible (punto brillante en el interior) antes de la fecundación.
Ovocito humano SCNT con huso visible (punto brillante en el interior) antes de la fecundación. Mitalipov laboratory
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las mujeres con infertilidad o aquellas con una predisposición genética a transferir una enfermedad mitocondrial podrían algún día beneficiarse de un nuevo descubrimiento realizado por científicos de OHSU (EE.UU.). Los investigadores, liderados por Shoukhrat Mitalipov, han visto, mediante una novedosa técnica, generar óvulos ... humanos fecundables a partir de células de la piel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app