El predictor más importante de muerte en Covid-19 Un estudio publicado en «JAHA» muestra que los pacientes con Covid-19 con ampliación del ventrículo derecho tienen mayor probabilidad de fallecer

R.I. Madrid Actualizado: 19/05/2020 12:54h

La ampliación de una de las cuatro cavidades del corazón, el ventrículo derecho, es el mejor factor predictor de mortalidad en los pacientes con infecciones graves por Covid-19.

Según un análisis del Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai (EE.UU.), que examinó los registros médicos de 105 pacientes de Covid hospitalizados entre el 26 de marzo y el 22 de abril, esta anomalía cardiaca -ampliación del ventrículo derecho- fue la única variable que se asoció significativamente con la mortalidad en este grupo de pacientes con Covid-19. El estudio ha sido aceptado para su publicación en «The Journal of the American College of Cardiology».

De los 105 pacientes en el estudio, 32 de ellos, o el 31%, tenía dilatación del ventrículo derecho según un ecocardiograma o una ecografía del corazón. De estos, el 41% falleció al final del período de estudio, en comparación con el 11% de aquellos sin agrandamiento del ventrículo derecho.

«Este estudio proporciona evidencia importante que asocia la tensión cardíaca derecha con resultados adversos en pacientes hospitalizados con infección por Covid-19», asegura Edgar Argulian, autor principal del estudio.

En su opinión, «los médicos pueden usar la ecocardiografía como una herramienta fácilmente disponible para identificar pacientes con infección por Covid-19 con el mayor riesgo de resultados adversos en el hospital». EE.UU. ha autorizado el uso de los ecógrafos de Philips para complicaciones pulmonares y cardiacas por Covid-19.

No es la primera vez que se encuentra una asociación entre Covid-19 y el agrandamiento ventricular derecho. A principios de mayo, una serie de casos publicados en «The New England Journal of Medicine» describieron a cinco pacientes críticos de Covid con agrandamiento del ventrículo derecho.