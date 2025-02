Las autoridades sanitarias de Canadá acaban de aprobar un medicamento, Albrioza, pese a no haber completado todas las fases de investigación. La agencia reguladora canadiense ha autorizado su utilización con los resultados vistos en solo 137 pacientes . Aunque su visto bueno es condicionado, ... es decir podría revertir el permiso si al terminar los estudios los resultados no son tan satisfactorios y no se demuestra finalmente beneficios para los pacientes.

Canadá, primer país que aprueba Albrioza, la nueva terapia experimental para la ELA La presión de los pacientes, que no tiene apenas opciones de tratamiento, ha hecho que Canadá haya justificado su decisión «por las escasas opciones terapéuticas con las que cuentan los enfermos de ELA». «Ahora los beneficios de Albrioza superan los riesgos», argumenta el Ministerio de Sanidad canadiense que se ha convertido en el primer país en autorizarlo. Adriana Guevara La situación recuerda a la que se vivió con aducanumab, el primer fármaco contra el alzhéimer que se aprobó en 2021 pese los resultados no satisfactoria en los ensayos clínicos. «Ha habido mucha controversia porque está en fase dos», reconoce . Sin embargo, señala Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) , «cualquier enfermo de ELA está deseando que salga algo, aunque hay que ser prudente y hablar con los especialistas y los investigadores españoles que están muy preparados y que nos van a aconsejar. Ellos ya conocen este tratamiento y ya nos irán diciendo si de verdad es efectivo o no», afirma. Para Jesús Esteban, portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN) la aprobación de manera condicional y limitada está basada en los resultados prometedores de un estudio limitado, porque es un estudio fase dos y, por tanto, con un número limitado de individuos. «Sin embargo esos datos prometedores han hecho que se esté solicitando esa misma posibilidad de aprobación en otras agencias, como la FDA o la Agencia Europea del Medicamento . Desde luego es importante ya que ya en marcha el un ensayo fase 3, cuyos resultados sí que serán relevantes tanto si son positivos o negativos». La principal necesidad son cuidadores especializados tanto en domicilio como en residencial. Ahora mismo no tenemos personas preparadas Lo interesante, en su opinión es hay otros resultados esperanzadores de otros productos que están ya en ensayos en fase III. Las noticias son esperanzadoras y probablemente no solo por este fármaco. Por esta aprobación en Canadá condicional de este de este fármaco, sino porque tenemos otros productos que han tenido también datos prometedores en ensayos fase dos y que están en fase 3 y que, además tiene la ventaja de que son fármacos que están diseñados y dirigidos a modificar aspectos de la enfermedad que son muy relevantes en la ELA». Si será este nuevo medicamento una nueva generación de fármacos para la ELA está por demostrarse, señala Adriana Guevara , que por otro lado apunta a otras necesidades imperiosas para los pacientes de ELA. «La principal necesidad son cuidadores especializados tanto en domicilio como en residencial. Ahora mismo no tenemos personas preparadas. Pedimos a las administraciones que preparen, que hagan cursos de formación a cuidadores con unas características que demanda el enfermo de ELA».

