Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

ABC CUIDAMOS CONTIGO

Cuidar sin descuidarse: el desafío para la salud mental de quienes acompañan

ABC CUIDAMOS CONTIGO

La salud mental de los cuidadores no profesionales es tan esencial como la de los pacientes; reconocerla y protegerla es clave para un cuidado sostenible.

Elvira Pértega, enfermera especializada en Salud Mental
Elvira Pértega, enfermera especializada en Salud Mental ABC

A.V.

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre el bienestar de quienes padecen trastornos mentales pero, también, del de quienes los acompañan en su día a día: los cuidadores no profesionales. Una ... labor silenciosa pero exigente, que implica un riesgo constante de agotamiento físico y emocional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app