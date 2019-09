Laringitis: Cómo aliviar la tos de perro en mitad de la noche Esta enfermedad respiratorio aguda afecta generalmente a niños de entre 6 meses y 6 años

La laringitis ya está aquí. La llegada del otoño, con sus cambios bruscos de temperatura, es el caldo de cultivo perfecto para los virus que causan esta enfermedad respiratoria aguda en la que se produce una inflamación de la mucosa laríngea.

Comienza como un catarro o resfriado común, que suele ir acompañado de fiebre. Pero la característica más típica de esta afección. que afecta generalmente a niños de entre 6 meses y 6 años, es la tos metálica, que parece de perro o foca. También puede provocar ronquera o incluso afonía.

En alguno casos, la inflamación de las cuerdas vocales puede provocar en el niño un ruido ronco agudo al respirar, especialmente cuando se inspira, llamado estridor. Este ruido aumenta cuando el niño se agita, llora o está activo, explica la Asociación Española de Pediatría ( Aeped).

Los síntomas de la laringitis generalmente empeoran por la noche, lo que provoca mucha preocupación en los padres. En estos casos, los pediatras explican que algunos niños sienten alivio respirando aire húmedo, por lo que puede ser una buena idea utilizar un humidificador en la habitación o abrir los grifos del agua caliente del baño para que se llene de vapor y el niño lo respire durante 10-20 minutos.

Respirar aire frío también puede mejorar la tos, por lo que otra opción es, en otoño e invierno, abrigar bien al niño y abrir una ventana para que respire aire de la calle.

Mantener la cabeza del pequeño elevada en la cama, darle el antitérmico prescrito por su pediatra si tiene fiebre y está molesto, y no obligarle a comer si está desganado, son otras de las recomendaciones.

Es importante ofrecerle líquidos, vigilar la respiración del niño y no fumar en casa, puesto que el humo de segunda mano empeora la tos.

En la mayoría de los casos, las laringitis son infecciones víricas por lo que no necesitan tratamiento antibiótico. La Aeped advierte de que para paliar la tos no se deben emplear collarines de agua y alcohol, ya que no son efectivos y pueden irritar la piel. Tampoco se deben administrar jarabes ni supositorios para la tos sin consultar con el pediatra.

¿Cuándo hay que buscar atención médica inmediata? Estas son las señales de alarma:

-Cuando haga ruido al coger el aire (estridor) estando el niño tranquilo.

-Si tiene dificultad respiratoria: respira cada vez más deprisa, se le marcan las costillas, mueve mucho el abdomen, se le hunde el pecho o estira el cuello.

-Si presenta coloración blanquecina o azulada alrededor de la boca.

-Cuando el niño tenga dificultad para tragar o si babea mucho.

-Si presenta empeoramiento de los síntomas.

La laringiti es muy contagiosa. Para reducir el riesgo, los pediatras recomiendan el lavado de manos frecuentey evitar en la medida de lo posible el contacto con personas que ya estén acatarradas.