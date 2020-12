Publirreportaje Endoscopia avanzada de columna mínimamente invasiva: solución con incisiones de menos de tres milímetros Prof. Dr. Ghassan Elgeadi Saleh, traumatólogo especialista en cirugía avanzada de columna

Con más de 5.000 intervenciones realizadas y con un 95% de éxito, el Dr. Elgeadi es un reputado especialista en cirugía avanzada de columna de Madrid ganador del Top Doctors Awards 2020.

¿Qué significa para usted ganar el Top Doctors Awards?

Cuando obtienes un premio de estas características creo que lo primero que sientes es gratitud. Gratitud hacia aquellos compañeros que creen en lo que haces, que creen en tu técnica, en tu dedicación y sobre todo, en tus resultados. Me alegra mucho contar con la confianza de compañeros de profesión para seguir mejorando, aprendiendo y desarrollando mis conocimientos.

¿En qué está especializado?

-Yo me dedico a la cirugía mínimamente invasiva. Siempre busco las alternativas a las cirugías agresivas y complejas. Cuanto más agresivas, más posibilidades hay de buscar una técnica que minimice dicha agresión. De ahí que, aunque tenga una subespecialización en cirugía de hombro y otra especialización en columna siempre busco técnicas adaptadas a todas las articulaciones que puedan servirnos para minimizar la agresión de los tejidos. Mi objetivo es incluir en nuestra práctica la tecnología, los mejores equipamientos médicos y por supuesto los mejores profesionales. Por eso diría que mi objetivo como jefe de servicio es desarrollar nuevas técnicas que nos permitan reducir la agresión que suponen las técnicas convencionales. Buscar, aprender y mejorar las técnicas y, por supuesto, rodeándonos de los mejores profesionales en mi equipo me ayudan a mejorar dichas técnicas, para proporcionar a nuestros pacientes la mejor atención y mejores resultados.

¿En qué consiste esta cirugía?

-La endoscopia de columna avanzada consiste en la utilización de una cámara y una óptica aproximadamente de 3 mm de diámetro para solucionar los problemas de columna, que varían desde las hernias sencillas hasta los casos más complejos de estenosis de canal lumbar o hernias cervicales. La llegada de una técnica de este calibre, que permita solucionar los problemas más complejos de columna mediante incisiones mínimas y sin daños en los tejidos, supone grandes beneficios para el paciente. Entre otros, recuperaciones en el mismo día, prácticamente casi sin dolor, con cirugías ambulatorias, vuelta al trabajo en menos de una semana en algunos casos y, sobre todo, reducir a casi cero los riesgo de las cirugías convencionales.

Debemos resaltar que somos de los pocos equipos que realizan cirugías completamente endoscópicas cervicales y dorsales, siendo el nuestro el equipo con mayor número de cirugías con éxito a nivel nacional en intervenciones de esta tipología. Tanto por número de casos completados con éxito, así como por las múltiples acreditaciones nacionales e internacionales que nos posicionan como equipo de referencia nacional e internacional para este tipo de cirugías.

¿Cuándo puede aplicarse?

Prácticamente podemos tratar cualquier patología de columna con esta técnica. La estenosis de canal, las hernias discales, los quistes, algunos tumores, algunas fibrosis posquirúrgicas, y prácticamente toda la cirugía de columna se puede abordar mediante esta técnica. No obstante, hay ciertas patologías muy concretas y muy limitadas en las que no es posible, bien porque el paciente haya tenido muchas intervenciones previas, porque la anatomía no lo permita… Sin embargo, aunque no pudiéramos solucionar al 100% el problema del paciente, sí notará alivio, de manera que, aunque nosotros le digamos que requiere más tratamiento, para él o ella es más que suficiente. Haberle reducido el dolor ya es mucho, y no se expondrá a nada más si ya está satisfecho con reducir las molestias.

¿Cómo es el postoperatorio?

Prácticamente de manera inmediata postoperatoria, en la mayor parte de los casos. El paciente puede dar paseos, movilizarse y realizar vida tranquila. Alguno de nuestros pacientes puede irse a casa a las tres o cuatro horas de la cirugía, andando y sin acompañamiento de muletas. Con esta técnica no se daña la musculatura ni el hueso, con lo cual, la poca limitación que tiene el paciente está causada más bien por otros factores, como la anestesia o el propio miedo que pueda sentir. No obstante, a priori, la movilidad no se limita porque no hay daño en las estructuras más importantes de la columna. La zona estará quizás un poco resentida, en función de la patología del paciente, pero la mayor parte de pacientes se despiertan sin ningún dolor post-quirúrgico, pero sí con un alivio del dolor que tenían antes. He tenido pacientes, antes de la crisis del COVID-19, que cogían un vuelo por la mañana para operarse con mi técnica, y por la tarde cogían otro para volver a casa.

Nuevo centro de referencia

El próximo 2 de febrero de 2021 fundaremos el Instituto de Cirugía Avanzada de Columna. Se trata de un centro que reunirá la tecnología más puntera en cirugía de columna, aunque va a tener más especialidades, incluyendo lo último en tecnología para el tratamiento de todas las articulaciones. Será, como hasta ahora, un centro de formación en el que se forma a médicos de todo el mundo, tanto en cirugía endoscópica como en otro tipo de cirugías mínimamente invasivas. A su vez, contamos con un equipo de I+D y estamos investigando diariamente en la mejora de nuestras técnicas quirúrgicas. Entre nuestros objetivos para los próximos años, se encuentra la aplicación de cirugías robotizadas, la utilización de navegaciones mediante nanoscopia y todo tipo de tecnología vanguardista… Buscamos avanzar continuamente, y gracias a ello, facilitar el antes, el durante y el después en todos los tratamientos para nuestros pacientes.

