Se va a vivir a Australia y se da cuenta que en las calles no hay algo que en España siempre está: «Es que cuidado...»

Cada vez más jóvenes en España están optando por emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Este fenómeno, impulsado por la falta de perspectivas en el mercado laboral, ha llevado a muchos a establecerse en destinos como por ejemplo Australia, que destaca por su atractiva calidad de vida además de por sus oportunidades de empleo.

Este es el caso de la usuaria de TikTok @mariadpv_, una española que reside en Australia temporalmente. En el último vídeo de su cuenta, la joven destaca varios aspectos de la vida cotidiana en Australia que le resultan notoriamente diferentes de los que tenía en España.

«Me va a explotar la cabeza cuando vuelva a España y tenga que mirar al suelo para no pisar una caca», comenta al inicio de su relato. Describe cómo en Australia no tiene que preocuparse por algo tan mundano, mencionando una conversación con una amiga donde se sorprendieron de la limpieza extrema de las calles, además de que los perros no son tan comunes.

El mayor choque cultural que experimentará cuando regrese a España

Sin embargo, @mariadpv_ enfatiza en el que sin duda será el mayor «choque cultural» que experimentará cuando regrese a España: la sensación de seguridad. Sobre esto, asegura que en el país ibérico la falta de seguridad afectaba directamente a sus decisiones diarias: «Cuando vivía en España muchas veces me he quedado sin salir con mis amigos porque tenía que volver sola a casa», recuerda con pesar.

Por otro lado, asegura la joven, la sensación de seguridad que experimenta en Australia es bastante superior. «Aquí no me da miedo ir sola por la calle. Cuando salgo del trabajo y tengo que venir sola hasta la estación, al menos puedo decir: voy a hacerlo. No me da miedo y no digo no voy a hacerlo», afirma.

Reacciones al vídeo en los comentarios

El vídeo ha alcanzado cierta repercusión y, como suele suceder en estos casos, el apartado de comentarios se ha llenado de usuarios que debaten sobre diferentes aspectos. En esta ocasión, la mayoría le recrimina que España es un lugar seguro, y no entienden por qué habla de ella como si no lo fuera.

«¿Chica, dónde vivías? Yo voy sola y no tengo miedo», «¿Dónde vives tú?», «El Bronx no está en España, que yo sepa», «Pues puedes venirte a Salamanca sin problemas porque no hay cacas en la calle y puedes volver a casa sola por la noche... Pero vamos, desde hace años» o «Eso es en Madrid, en Valladolid no hay que mirar al suelo», son algunos de los más destacados.