Vive en una autocaravana en España y explica cuánto dinero gasta al mes al no alquilar un piso: «Entre el gas, la gasolina, la luz y el agua...»

Los altos precios de la vivienda en España han generado una creciente preocupación entre los ciudadanos. Y es que poseer una propiedad o pagar un alquiler se ha convertido en un imposible para muchos.

La delicada situación del sector inmobiliario ha provocado ... que algunas personas ya estén en busca de alternativas más rentables. Este es el caso de Zapa, conocido en redes sociales como @mellamanzapa. Este joven tomó, hace un tiempo, la decisión de vivir en una autocaravana. Ahora, más de un año después, cuenta su experiencia y explica si es más económico que un piso u otro tipo de inmueble.

El dinero que se gasta un español viviendo en una autocaravana Zapa ha publicado en un vídeo en sus redes sociales en el que indica cuánto dinero se gasta al mes viviendo en una autocaravana en España. Gastos al mes viviendo en una autocaravana Préstamo del vehículo: entre 300 y 600 euros al mes, según el modelo que se elija.

Seguro: entre 40 y 60 euros al mes.

Gas y gasolina: el joven asegura que, si te mueves poco, son entre 20 y 50 euros al mes.

Luz y agua: Zapa confirma que esto es «prácticamente gratis». «Pago 12 euros al mes», comenta. Para comprender mejor estas cifras, Zapa las ha comparado con los gastos de vivir en un piso en cualquier ciudad de nuestro país. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hola, soy Zapa 👞 (@mellamanzapa) Gastos al mes viviendo en un piso Alquiler: entre 600 y 1.500 euros, según la ciudad en la que vivas.

Luz y agua: entre 100 y 150 euros al mes.

Gastos de comunidad: 30 euros al mes. «Si haces la cuenta rápida, te habrás dado cuenta de que residir en una autocaravana es mucho más rentable que en un piso», concluye.

