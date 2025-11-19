Jaime Gil, experto en inversión inmobiliaria, sobre cómo se puede solucionar el problema de la vivienda en España: «Hay que permitir que...»

El problema de la vivienda en España ocupa un lugar central en las agendas de los partidos políticos que aspiran a solucionar una cuestión que se ha convertido en estructural.

Hace dos años se aprobó la ley de Vivienda, que introdujo conceptos como ... las zonas tensionadas o los límites de precios en ellas. Asimismo, se creó un nuevo índice de referencia para la renovación de las rentas o los alquileres o se movilizaron créditos ICO para el acceso a la primera vivienda. Sin embargo, ninguna de estas soluciones parecen haber sido efectivas.

La demanda sigue siendo creciente y la oferta limitada lo que provoca, entre otros factores estructurales del mercado, que los precios tanto del alquiler como de la compra estén disparados.

Sobre el problema de la vivienda se lleva años hablando en España. En el podcast 'La pizarra de Andrés' entrevistaron el pasado mes de junio a Jaime Gil y le preguntaron sobre cómo se puede solucionar este tema en nuestro país. Gil, especialista en inversión inmobiliaria y CEO de PropHero, dejó claro que «no se va a solventar en 15 días porque haya medidas estrella».

La solución de un experto al problema de la vivienda en España

Por ello, apuesta por «sembrar a largo plazo», lo que consiste en «poner oferta en el mercado». En concreto, «donde la gente quiere vivir»: «Hay maneras, agilizando las tramitaciones de suelo, permitiendo hacer cambios de usis de manera más rápida en locales comerciales, edificios de oficinas».

«Hay que intentar permitor que los desarrolladores privados generen vivienda lo más rápido posible y poner facilidades para que se puedan apalancar las promotoras, que se puedan obtener lo más rápido posible tener licencias de obra para poder empezar», destaca en la entrevista.

Asimismo, Jaime Gil cree que en España hay un problema con las distancias: «Si tú facilitas el transporte público en una ciudad como Madrid y pones lanzaderas desde Toledo, la gente va a poder vivir a 80 kilómetros porque van a poder venir a trabajar al sur de Madrid».

En este sentido, reconoce que hay zonas masificadas por lo que hay que facilitar todo lo posible los desplazamientos en transporte. El experto considera que en España hay «una burocracia muy elevada» y «competencias muy segmentadas entre sí».