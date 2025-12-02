Una ucraniana que vive en España, impresionada por cómo se relaciona la gente en nuestro país: «Me parece muy extraño»

Un extranjero que llega a España desde un país con un clima frío suele encontrarse con un estilo de vida que le choca, marcado por la cercanía y la tendencia a socializar en espacios públicos. Un clima más cálido (aunque con sus picos de ... temperaturas muy frías, como se puede experimentar en muchos puntos de España una vez se acerca la Navidad) que tiene su reflejo en la conducta de la gente.

Calles llenas de gente, terrazas a pleno rendimiento durante gran parte del año, con conversaciones que en algunos casos surgen de manera natural incluso entre desconocidos... Es evidente que para aquellas personas que proceden de culturas más reservadas, este nivel de interacción puede resultar abrumador en un primer momento.

También, por la forma más abierta que se tiene de mostrar afecto hacia otras personas, con mayor contacto físico o saludos con dos besos. Estos comportamientos, que para un español son simplemente gestos de cordialidad, para un extranjero pueden suponer un pequeño choque cultural la primera vez que lo presencian en vivo.

Igualmente, forma parte del proceso de aclimatación al nuevo país entender que esa cercanía no necesariamente implica invasión del espacio personal, sino hospitalidad. Alguien que lo ha comprendido es _dana_ko_ (su perfil en TikTok), una ucraniana que reside en España y que ha comentado en uno de sus vídeos cómo valora la interacción social que ha percibido durante su estancia en nuestro país.

«Envidia» hacia los españoles

La rapidez con la que se crean vínculos, el carácter acogedor de la gente y la abundancia de espacios sociales —bares, plazas...— pueden ayudar a sentirse parte de la comunidad. Esto mismo es lo que aprecia esta ucraniana de nuestra cultura, como evidencia por su testimonio en TikTok.

«No tengo miedo de mostrar mis emociones pero no está tan normalizado en mi país»

«Tres cosas por las que os tengo envidia a los españoles y me gustaría también aplicar esas costumbres en mi vida», empieza el clip. «La primera cosa es que sois muy abiertos y muy libres en mostrar las emociones. Si os entristece algo, estáis súper tristes y estáis enfadados. Si os agrada algo, estáis sonriendo y sois felices y no tenéis ni miedo ni vergüenza en mostrar las emociones. Yo tampoco tengo ese miedo pero tampoco está tan normalizado en mi país», reconoce.

Su clima promueve introspección y una menor interacción social, de ahí que a esta ucraniana le llamen la atención las conductas totalmente contrarias. «Lo segundo es que, de la mayoría que he visto y conocido en mi vida, la gente puede hablar con cualquier persona por la calle porque sí. No te conozco, estamos en el ascensor y para romper el hielo 'ay, ¿qué tal?' y te cuentan su vida. [...] Me gusta para practicar el idioma también o para conocer más personas». Algo que, aun así, dice que en ocasiones le resulta molesto si lleva auriculares.

Por último, Dana valora el respeto que se le da a la familia y al hecho de compartir momentos que refuerzan los lazos entre ella, como comidas en fechas señaladas o en los domingos. Una práctica que, sin embargo, parece estar perdiéndose en nuestro país, aunque para esta ucraniana resulta de vital importancia.

«Aquí solo tengo a mi mamá, pero esa costumbre me gustaría tenerla cuando tenga mi familia porque me parece bueno como muestra de respeto», comenta en el final del vídeo. Al fin y al cabo, lo que quizá esta ucraniana percibía como exceso de cercanía acaba transformándose en una sensación de compañía y apoyo que suaviza la experiencia de vivir a muchos kilómetros de casa.