Un trabajador se sorprende cuando un cliente intenta hacer una devolución sin ticket ni el artículo: «Llegó a decir que quemaría el Lidl»

Según explica, el hombre llegó al establecimiento visiblemente alterado

Un trabajador se sorprende cuando un cliente intenta hacer una devolución sin ticket ni el artículo: «Llegó a decir que quemaría el Lidl»
Jorge Herrero

Madrid

Trabajar frente al público es un ejercicio diario de paciencia, templanza y habilidad comunicativa. En cualquier supermercado, tienda o establecimiento abierto al tránsito constante de personas, las interacciones humanas pueden oscilar entre la cordialidad más amable y la tensión más inesperada. Aunque muchas ... de estas conversaciones transcurren sin incidentes, existen situaciones en las que la falta de entendimiento o un mal día puede desencadenar momentos incómodos. En este contexto, Adrián Campos, un joven creador de contenido que trabaja en un supermercado Lidl, ha compartido en redes sociales un episodio que vivió recientemente cuando un cliente que acudió al establecimiento para devolver una sandía no llevó ni el ticket de compra, ni la fruta en cuestión.

