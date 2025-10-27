Un trabajador se sorprende cuando un cliente intenta hacer una devolución sin ticket ni el artículo: «Llegó a decir que quemaría el Lidl»

Trabajar frente al público es un ejercicio diario de paciencia, templanza y habilidad comunicativa. En cualquier supermercado, tienda o establecimiento abierto al tránsito constante de personas, las interacciones humanas pueden oscilar entre la cordialidad más amable y la tensión más inesperada. Aunque muchas ... de estas conversaciones transcurren sin incidentes, existen situaciones en las que la falta de entendimiento o un mal día puede desencadenar momentos incómodos. En este contexto, Adrián Campos, un joven creador de contenido que trabaja en un supermercado Lidl, ha compartido en redes sociales un episodio que vivió recientemente cuando un cliente que acudió al establecimiento para devolver una sandía no llevó ni el ticket de compra, ni la fruta en cuestión.

«Os voy a contar la de un cliente que vino a devolver una sandía sin sandía y sin ticket», comienza señalando el trabajador. Según explica, el hombre llegó al establecimiento visiblemente alterado. «Ya el hombre venía enfadado, venía mosqueado, venía hablando mal, gritando... de malas maneras», cuenta el empleado, dejando claro que la conversación comenzó ya en un tono elevado, lo que dificultó cualquier intento inicial de mediación.

Sin embargo, el trabajador se mantuvo firme ante la situación: «Me dijo que él muchas veces había venido sin ticket y se le había devuelto el dinero. Yo le dije, yo sin ticket no te puedo hacer una devolución y menos de una sandía, porque no sé lo que pesaba. Dije, al ir por peso, yo te puedo devolver de más o te puedo devolver de menos, porque no sé el precio exacto». Esta aclaración, lejos de calmar al cliente, pareció alimentar su enfado. Y lo que podría haber sido un problema menor, se fue transformando en una discusión prolongada.

La paciencia como herramienta para la atención al público

Según el creador de contenido, el cliente reaccionó de manera desproporcionada ante la explicación. «Se puso como loco, incluso llegó a decir que quemaría el Lidl si hace falta. Y yo, madre mía, ¿vas a quemar el Lidl por una sandía?». Ante este escenario, el joven trató de reconducir la conversación hacia una solución práctica y respetuosa: «Bueno, le dije, usted no se preocupe, yo siempre intento darle una solución al cliente. Digo, no pasa nada, pero que sepas que este es el procedimiento. Si no vienes con ticket, no te podemos hacer una devolución y menos de algo que es por peso».

Pese a ello, el cliente continuaba interrumpiendo y mostrando su desacuerdo. Fue entonces cuando el empleado optó por ofrecer una alternativa para evitar prolongar el conflicto. «Bueno, me interrumpe y le digo, bueno, no se preocupe, yo solo estoy explicándole el proceso de cómo trabajamos aquí, para que usted lo entienda. Y una vez dicho esto, quiero que usted entre a la tienda y coja la sandía que quiera. Como si quiere coger la más grande que hay en la tienda, me da igual, la que quieras. Y te la llevas sin pagarla, sin ningún tipo de problema, solucionado».

Sin embargo, a pesar de esa propuesta, el cliente insistía en querer discutir: «Bueno, pues me seguía discutiendo cómo era posible que no puede ser que le hayan dicho que sin ticket no se podía devolver. Y le digo, escucha, pero ya está. Digo, dinero no te puedo devolver porque te puedo devolver o de más o de menos, pero lo que puedo hacer es darte una sandía». Aunque, según reveló, la situación no mejoró: «Pero el cliente no entraba en razón, era un hombre muy complicado. Y al final le dije, mire señor, yo no quiero discutir con usted, yo ya le he dado una solución, así que si usted quiere entrar a la tienda y coger la sandía y irse con la sandía, perfecto. Más no puedo hacer. Y como él quería seguir discutiendo, yo cogí y me fui».

Finalmente, tal y como relata el trabajador, el hombre accedió a la propuesta: «Total, nada, a los poquitos minutos vi cómo entraba, cogía la sandía y se iba». «Al final yo soy una persona que si el cliente me viene con un problema, yo le voy a dar una solución, siempre. Porque lo que no voy a hacer es discutir con alguien, porque ese señor venía con ganas de discutir y con ganas de cabrear aquí a alguien. Y pues mira, yo no entré en el trapo y se fue. Y creo que incluso más cabreado porque no consiguió eso precisamente. Ya no venía ni siquiera por la sandía, venía a discutir con alguien. En fin, trabajar cara al público... es lo que tiene», concluyó el joven.