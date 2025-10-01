Toni Nadal, muy crítico con la actitud que tienen muchos españoles a la hora de trabajar: «La gente de hoy en día no suele ir al límite»

Cada vez son más los españoles que buscan un empleo que permita conciliar su puesto de trabajo con el tiempo libre, una tarea que se torna cada vez más complicada. Según un estudio elaborado por Randstad, el 65% de los españoles tiene muy en cuenta la posibilidad de poder compatibilizar vida personal y laboral a la hora de escoger un empleo, así como formar parte de una empresa que otorgue la suficiente flexibilidad a sus empleados en el día a día. Unas exigencias que, hace unos años, quizá no se tenía tan en cuenta.

Sobre estos cambios en la forma de trabajar y la motivación de muchos españoles ha hablado recientemente Toni Nadal, tío de Rafa Nadal y entrenador durante buena parte de su carrera deportiva. Lo hizo durante su participación en un foro sobre liderazgo, impartido hace unos días en el campus de la Universidad de Almería. Allí, ha lamentado la situación laboral que afronta parte de nuestro país, tal y como recoge el diario IDEAL.

Según contó en esta charla el manacorí, una de las claves de su éxito profesional ha sido aplicar la frase «me gusta el trabajo» a toda su trayectoria en el mundo del deporte. «Yo creo que al final lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter, y por eso fui un entrenador que busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal», explicó al referirse a la importancia de «retarnos a lograr un objetivo difícil».

Toni Nadal lamenta la actitud de muchos españoles a la hora de trabajar

En ese sentido, Toni Nadal valoró la falta de implicación que muchos españoles tienen en su puesto de trabajo. «Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado», dijo, asegurando el trabajo le hace «sentir útil» y le da «un cierto sentido» a lo que hace a diario.

El exentrenador de Rafa expresó su preocupación por lo que sucede en la sociedad actual al comprobar que «en España, desgraciadamente, la gente de hoy en día, no sé si es porque cae antes en la frustración, no suele ir al límite». «Para algunos en este país parece que el trabajo es un castigo del Señor», ha señalado.

«Durante el Covid, cuando estuvimos enclaustrados en casa, los distintos periodistas me hicieron entrevistas, a ver si echaba de menos pasear, salir… Yo decía que lo que echaba de menos era trabajar, irme al trabajo, porque esto es lo que me hace sentir útil», aseguró el mallorquín, insistiendo en esta idea de que «en la vida lo principal es el trabajo».

Toni Nadal volvió a subrayar entonces la importancia del trabajo, lamentando esta falta de interés de muchos por ganarse la vida. «Aparte de proporcionarte la manutención, lo que hace es darle en cierto sentido a la vida. Es verdad que tiene a veces incomodidades, pero prefiero más trabajar que no trabajar», sentenció este, dejando clara su postura.