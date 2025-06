Toni Nadal explica por qué Rafa Nadal no es el mejor tenista de la historia: «No lo ha hecho nadie más»

La carrera histórica de Rafael Nadal no se puede contar sin hablar de los que fueran sus máximos rivales, Roger Federer y Novak Djokovic, que conformaron el 'Big Three' para crear la mejor era de la historia del tenis.

Tampoco se puede contar la leyenda del tenista balear sin la figura de su tío, exentrenador y mentor. Una figura clave la de Toni Nadal en el ascenso del genial deportista de Manacor, al que acompañó durante casi tres décadas en su camino hacia los 22 títulos de Grand Slam, dos más que el talentoso suizo y dos menos que el combativo serbio.

El tío y entrenador hasta 2018 del tenista español más laureado de la historia, que ahora ejerce de conferenciante con charlas dirigidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresas, repasó durante largo y tendido su relación profesional con el balear así como otros asuntos del deporte de la raqueta en una charla en el exitoso podcast de 'Nude Project'.

El de Manacor anunció su retirada del tenis profesional con 38 años cumplidos, tras una larga y exitosa carrera deportiva, en la que ganó 92 títulos. En la citada charla, el que fuera su entrenador desde los tres años, analiza la carrera de su pupilo, y tiene claro que las lesiones han jugado un papel decisivo.

Rafa Nadal: 29 lesiones y casi 2.000 días sin jugar al tenis

Al balear le diagnosticaron en 2005 la enfermedad de Müller-Weiss en el pie, que ha condicionado el resto de las que tuvo. En veinte años el extenista sufrió 29 lesiones que le tuvo de baja casi 2.000 días.

«Para un deportista los peores momentos son las lesiones, aceptas que tu rival te gane pero no el no poder competir», reflexiona en el podcast, en el que sostiene que el talento se construye en la calma y el talento en la tempestad. «El ser humano para avanzar necesita incomodidades y necesita ir al límite», apunta el exentrenador.

Durante su participación ha compartido su opinión sobre quién es el más grande del deporte de la raqueta, y además justifica por qué su sobrino no lo es.

«Cuando me preguntan quién es el mejor de la historia, yo digo: El mejor es Djokovic porque ha ganado más títulos que los demás, y el que mejor tenis ha jugado ha sido Federer, lo que ha hecho él en una pista no lo ha hecho nadie más. Nadal hubiese sido el mejor si no se hubiese lesionado tanto», revela.