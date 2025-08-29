Una surcoreana que vive en Barcelona, sin pelos en la lengua sobre el catalán: «No hablar el idioma...»

En un episodio más de gente yendo a vivir a otros lugares y compartiendo su periplo por sus redes sociales, el otro día le tocó pringar a Cat, una joven estudiante surcoreana afincada en Barcelona desde hace más o menos un año. Pringar: subió un vídeo manifestando su gusto por la ciudad, y como en España funcionamos así, la caja de comentarios se llenó de reclamaciones: «Si tanto te gusta, ¿por qué no hablas en catalán?».

Cat ha querido responder distendidamente a través de su cuenta de Tiktok. Su tono, cándido, no contradice su proclama inicial: «Que yo no hable catalán no invalida mi amor por Barcelona».

Esto dice Cat al respecto

«Llevo un año viviendo en Barcelona, y cuando llegué no sabía casi nada de español, solo algunas palabras, pero en ningún caso podía comunicarme, pedir cosas, hablar con la gente. Así que me enfoqué en el estudio del español, del castellano», expone la muchacha, quien también asegura estar a las puertas de examinarse del nivel B2 —«que es dificilísimo, muy difícil»—. «Y esa es la primera razón», continúa diciendo. «Tengo que dominar el castellano porque es el idioma que de verdad me va a servir a nivel de estudios y trabajo».

«Yo les pregunto a mis amigos cómo se dicen ciertas cosas en catalán, y me interesa aprender, pero de momento no puedo, no soy capaz de aprender dos idiomas porque primero tengo que aprobar el B2. Ya he pagado 200 euros. Sí, son parecidos entre sí, pero al final son dos idiomas distintos», insiste con una melodía algo acelerada, posiblemente propia de su lengua natal.

«A lo mejor, si me quedo aquí, que es lo que quiero, sí aprenderé catalán, así que no os enfadéis, por favor, lo estoy intentando. No es que no quiera aprender, es que no tengo capacidad». Para cerrar su defensa, repite: «Que no hable catalán no invalida mi amor por Barcelona».