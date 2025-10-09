Suscribete a
Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «Después del gimnasio no combines carbohidratos extra con proteínas para acelerar el crecimiento muscular»

En los últimos tiempos son varios los estudios en la comunidad científica que relacionan de forma evidente la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida

Más allá de la estética ganar masa muscular es un seguro de vida. Si la tiene ganará en salud, independencia y autonomía. El entrenamiento de fuerza es el medio para evitar perder lo que tradicionalmente se ha visto como un simple tejido contráctil ... y que, a día de hoy, se sabe que es un complejo órgano endocrino que segrega multitud de compuestos que tienen efecto antiinflamatorio, anticancerígeno y neuroprotector.

