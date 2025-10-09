Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «Después del gimnasio no combines carbohidratos extra con proteínas para acelerar el crecimiento muscular»

Más allá de la estética ganar masa muscular es un seguro de vida. Si la tiene ganará en salud, independencia y autonomía. El entrenamiento de fuerza es el medio para evitar perder lo que tradicionalmente se ha visto como un simple tejido contráctil ... y que, a día de hoy, se sabe que es un complejo órgano endocrino que segrega multitud de compuestos que tienen efecto antiinflamatorio, anticancerígeno y neuroprotector.

Las reservas de masa muscular pueden reflejar el estado nutricional de una persona ya que nos dice cómo están las reservas corporales de proteínas y si la masa muscular no es la adecuada. También puede determinar enfermedades relacionadas con la desnutrición, cáncer, caquexia (pérdida exagerada de masa muscular) o sarcopenia. Además, el debilitamiento del músculo suele ir acompañada de una reducción en la actividad física, lo que lleva a la persona a una posición que agrava su estado de salud.

Lograr la eterna juventud es un deseo inalcanzable que está presente en nuestra cultura desde el inicio de los tiempos, pero ante dicha imposibilidad, lo mejor es prolongar nuestra estancia en la Tierra lo máximo posible. Y de la mejor manera. En los últimos tiempos son varios los estudios en la comunidad científica que relacionan de forma evidente la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida.

Qué debemos comer tras el entrenamiento para optimizar nuestro crecimiento muscular

Y para disparar tus músculos lo realmente importante no solo es el trabajo de fuerza, también es llevar una buena dieta así como elegir los alimentos correctos para antes y después de una sesión de ejercicio físico.

«Hay evidencia de que comer carbohidratos extras junto con la proteína después de hacer deporte, solo solo no te lleva a que sintetices más masa muscular y crezcas, sino que retrasa la velocidad a la que puedes absorber y digerir esas proteínas que acabas de consumir», asegura contundente el doctor Sebastián La Rosa, que comparte en las plataformas digitales sus conocimientos sobre alimentación, longevidad, hábitos saludables y bienestar integral.

Si estás yendo al gimnasio, esto te va a interesar: combinar carbohidratos extra con proteínas después de entrenar no acelera el crecimiento muscular... al contrario, puede enlentecerlo. 🔍 Estudios muestran que consumir hidratos junto a proteínas post-entrenamiento no solo no mejora la síntesis de masa muscular, sino que puede retrasar la absorción de aminoácidos como la fenilalanina, esenciales para ese proceso. 🏋️‍♂️ Incluso personas con sobrepeso, entrenando fuerza y siguiendo una dieta hipocalórica pero rica en proteínas, lograron aumentar masa muscular mientras reducían grasa, sin necesidad de sumar más carbohidratos. 👉 Lo importante no siempre es comer más, sino comer mejor y de forma más estratégica.

En un vídeo publicado en la plataforma de TikTok comparte hallazgos importantes para quienes buscan optimizar su crecimiento muscular tras el entrenamiento. Apunta que según varios estudios analizados, los investigadores marcaron un aminoácido específico, la fenilalanina, para rastrear si se incorporaba al músculo mediante biopsias posteriores.

Claves para lograr un crecimiento muscular óptimo Priorizar la proteína post-entrenamiento: Consumir una fuente rica en aminoácidos esenciales, como suero de leche, huevos, pescado o carne magra, favorece la reparación muscular.

Evitar carbohidratos extra inmediatos: Si bien los hidratos son necesarios para reponer energía, hacerlo en exceso y justo junto con la proteína puede ralentizar su aprovechamiento.

Entrenamiento de fuerza progresivo: Incrementar cargas paulatinamente estimula la hipertrofia.

Descanso y recuperación adecuados: El sueño de calidad y los días de descanso permiten la adaptación y crecimiento.

Balance energético ajustado: Consumir suficientes calorías para sostener el entrenamiento, evitando déficit prolongados salvo que el objetivo sea pérdida de grasa.

El efecto observado sugiere que, tras el entrenamiento, la prioridad debería ser la ingesta de proteínas de alta calidad sin un exceso de azúcares o carbohidratos simples, permitiendo así que el cuerpo utilice más eficientemente esos aminoácidos para reconstruir las fibras dañadas.

Mejores alimentos para favorecer el crecimiento muscular Proteínas animales: Pollo, pavo, ternera magra, pescado (salmón, atún), huevos.

Proteínas lácteas: Yogur griego sin azúcar, queso fresco, suero de leche (whey protein).

Legumbres y vegetales ricos en proteína: Lentejas, garbanzos, soja y derivados (tofu, tempeh).

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, semillas de chía y calabaza.

Verduras y hortalizas: Aportan micronutrientes esenciales que respaldan la síntesis proteica.

En resumen, la recomendación principal que se desprende de la investigación comentada por el divulgador argentino, especializado en longevidad y medicina integrativa, es no sobrecargar el organismo con carbohidratos extra junto a la proteína inmediatamente después del ejercicio, sino centrarse en proteínas de alta calidad, junto con una estrategia de entrenamiento y recuperación bien planificada. De esta forma, se maximiza la eficiencia en la reparación y construcción de masa muscular.