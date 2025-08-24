Prueba una 'kit' de comida de los bomberos de Cataluña y opina: «Ya le gustaría a la ración italiana...»

Los efectivos de todo cuerpo de emergencias están más que preparados para afrontar situaciones límite ante catástrofes y momentos de máximo estrés. Su formación y turnos, con guardias y descansos especiales, son cruciales para estas situaciones igual que lo son el ejercicio habitual y una buena alimentación. En este sentido las comidas cuando están en plena misión también son claves en su éxito.

Y es que, durante una operación policial de alto riesgo o en un asalto militar, uno no puede estar pendiente de qué come y cuándo y son más importantes que nunca esas calorías. De aquí a que por mucho que pasen los años las raciones militares, o lo que es lo mismo, paquetes de alimentos diseñados para proporcionar en la intemperie la nutrición necesaria, sigan siendo la base de estos equipos de élite en momentos de máximo trabajo.

El popular creador de contenido Aruncinante lleva tiempo fascinado con estos 'kits' y desde hace más de un año triunfa en su TikTok realizando 'unboxings' y catando la comida de varios cuerpos de élite. Ahora, ha podido probar «una ración muy especial», la de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Con su video al respecto ha conseguido superar los 1,8 millones de visualizaciones en una semana.

«Veo muchas cosas nuevas»

«La verdad es que estoy muy contento porque un seguidor me la ha hecho llegar y estoy ansioso por saber qué es lo que trae», confiesa él, antes de mostrar la caja, en la que se ve que se trata del 'menú 1'. Aruncinante desconoce cuántas variedades existen y con una navaja abre la caja y asegura, con emoción que, «veo muchas cosas nuevas que no hemos probado en ninguna otra ración, como este pan-galleta» salado.

Aruncinante descubre un bote de carne de membrillo, que prueba con el pan-galleta, y también una bebida isotónica de sabor a limón, que parce que le decepciona un poco porque «sabe más a suero, que es lo que realmente es». «He probado mejores», confiesa antes de mostrar a la cámara el kit de cubiertos, un café con dos sobres de azúcar y un sobre con gel hidroalcohólico.

Una de sus alegrías es encontrarse una lata de melocotón en almíbar, que cata (jugo incluido) y le parece muy bueno. El 'tiktoker' se encuentra como plato principal unos raviolis a la boloñesa que vienen con una bolsa autocalentable porque «te imaginas a unos bomberos haciendo fuego», ironiza.

Mientras estos se calientan, Aruncinante descubre el entrante, una ensalada de garbanzos, y aplaude que el 'kit' va con un par de bolsas biocompostables ideales para guardar los restos de la comida. «Chapó», clama él, antes de agradecer a los bomberos de España la labor que hacen, sobre todo en verano.

«Bueno bueno, esto tiene buena pinta...», comenta él, que no puede evitar gritar «qué maravilla» porque la encuentra «buena y fresquita». Finalmente va a por los raviolis, confesando previamente que «no soy mucho de la pasta en conserva pero vamos a darle una oportunidad». «No te voy a decir que sabe a pasta fresca pero son unos raviolis bastante bastante aceptables. Ya le gustaría a la ración italiana tener una pasta en conserva como esta», asegura él.

Aruncinante acaba el vídeo degustando el melocotón y bebiéndose su almíbar y dedica unas últimas palabras a lo que echa en falta en esa ración: el típico chicle que habitualmente llevan por cuestiones de higiene dental y también para reducir el estrés y estimular la digestión.