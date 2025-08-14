Un español que vive en el Reino Unido explica la imagen que tienen los ingleses de los españoles: «No estoy de acuerdo»

Un español que vive en el Reino Unido explica la imagen que tienen los ingleses de los españoles

Cada verano, España se convierte en el destino ideal de millones de turistas extranjeros. Franceses, alemanes, y, sobre todo, ingleses, buscan sol, playa, montañas y grandes atracciones para disfrutar durante el período estival. Los turistas del Reino Unido tienen claro que en verano viajan a España con la playa como objetivo, y son la colonia turística mayoritaria en buena parte de Levante y de las Baleares, sin quedarse atrás en Cataluña o Canarias.

Y si bien estos tienen alguna que otra fama entre los españoles, como aquello de combinar las chanclas con calcetines, la bebida, el ruido o el malestar que algunos provocan en las concurridas zonas turísticas, los tópicos de estos hacia los españoles no se quedan atrás.

Porque tópicos de los españoles hay infinidad, para qué vamos a engañarnos. Que si la siesta, que si las cañas o que si el ruido cuando nos juntamos en grupo. Y seguro que habrá muchos que ni conozcamos.

Qué piensan los ingleses de los españoles

En este contexto, un tinerfeño afincado desde hace años en el Reino Unido que en las redes sociales se hace llamar @Chasverias, recoge en una de sus últimas publicaciones cómo definen sus vecinos británicos a los españoles.

Uno de los tópicos a los que acude, que para un británico es un caos inasumible pero para cualquier español es el hilo musical de cualquier sobremesa: hablamos todos a la vez. «Lo siento, pero estoy de acuerdo. Si no, pon una tertulia de Telecinco o de Antena 3, o entra en un bar y que vea un grupo de amigos hablando…», admite el creador de contenido, sabedor de que cualquiera de fuera se da cuenta de esto, incluso, antes de aterrizar en España.

También reconoce que eso de hacer cola con la disciplina que caracteriza a los británicos tampoco es lo nuestro. «No sabemos hacer cola. Lo siento, pero estoy de acuerdo, es que no sabemos hacer cola», reconoce el influencer, que ahonda que no es que no se entienda el concepto en España, sino que en nuestro país una fila es un ecosistema en el que se permiten las idas y las venidas, las conversaciones cruzadas y el «vengo detrás de aquel señor» como salvoconducto para ir a por un café antes de que te llegue tu turno.

Continúa el canario recopilando tópicos, y sin duda alguna el que más daño hace es el que en España somos unos vagos. «Ahí no estoy de acuerdo. El hecho de que, por temas culturales y de clima, tengamos un estilo de vida diferente, no nos hace vagos», argumenta el influencer tinerfeño.