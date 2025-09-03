Perico Delgado se moja tras el ataque de Juan Ayuso al UAE en plena Vuelta: «No entiendo nada»

Con más de una semana para el final de La Vuelta a España y con el UAE en plena lucha por la clasificación general con su hombre más fuerte, João Almeida, el equipo sorprendió con el anuncio oficial de la salida de Juan Ayuso al final de la presente temporada pese a que le quedaban tres años más de contrato.

La noticia no pasó desapercibida para nadie y ha copado los debates ciclistas de las últimas horas, desviando así la atención de lo que está sucediendo en La Vuelta, donde el corredor alicantino ya ha conseguido una victoria de etapa, si bien sus posibilidades en la general ya hace bastantes días que se esfumaron.

A Ayuso le queda pelear por otro triunfo de etapa, además de trabajar para Almeida en el intento de arrebatar a Vingegaard el maillot rojo. Algo que muchas voces ponen en duda una vez se sabe el destino de Ayuso, que no aceptó de buen grado ni el timing del comunicado del UAE ni los términos en los que se expresaba, deslizando que sus valores no casaban con los del equipo.

💥💣 La tremenda rajada de Juan Ayuso recogida por el micrófono de @qiglesias #LaVueltaEnCOPE pic.twitter.com/Nzh8tjeiEk — COPEdaleando (@Copedaleando) September 2, 2025

El español, antes de tomar la salida en la etapa del martes, atacó al UAE poco después de que Joxean Fernández 'Matxin', máximo responsable deportivo del equipo, tendiera la mano a Ayuso. Él, sin embargo, no recogió el guante al realizar unas declaraciones explosivas. «Quieren dañar mi imagen. He sufrido una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo. Ha sido una dictadura», llegó a decir.

La reacción de Perico Delgado

Ayuso no se mordió la lengua y tampoco lo hizo Perico Delgado, ganador de 2 Vueltas y 1 Tour de Francia, comentarista habitual en RTVE junto a Carlos de Andrés.

«¿A qué viene protestar?»

«Yo es que, sinceramente, no entiendo nada. Juan Ayuso quería la libertad para irse, se la dan. ¿Y estas declaraciones? Yo no entiendo las de Juan. La reacción de Juan es la que me sorprende. Si ya ha conseguido lo que quería, ¿para qué echar un poquito de leña al fuego cuando no era necesario?», se preguntaba Perico.

El segoviano continuaba su reflexión: «Ya comentábamos que él ya quería haberse ido el año pasado de Emirates. Tenía propuestas: se hablaba entonces del Bora, no se fue; tenía propuesta también del Astana, no se fue porque tenía y tiene contrato... Veía que no tenía esa posibilidad de marcharse. Cambió de mánager, de su padre a Lombardi, un veterano de estas lides, y ha conseguido lo que parecía difícil, porque parecía que Emirates lo iba a retener. Una vez que ya ha conseguido esa libertad, ¿a qué viene protestar?».

👔🚵‍♂️ Joxean Fernández "Matxín", director deportivo de @TeamEmiratesUAE, sobre el caso Juan Ayuso



💬 "Tenemos un equipo fuerte y él quiere tener esa oportunidad en absolutamente todas las carreras. Le entiendo. Eso se llama carácter campeón y nada más"



🎙️ @BorjaCuadrado pic.twitter.com/b1CpPTqxNs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 2, 2025

Su compañero de transmisión, Carlos de Andrés, opinaba en la misma línea: «El año que viene puedes explicar las cosas que te apetezcan, pero es verdad que una vez has conseguido lo que tú querías... No sé, yo tampoco lo he entendido muy bien, pero es obvio que él esta mañana tenía esta idea en la cabeza, porque ha bajado directamente hacia los medios».

«El comunicado dice que liberan a Ayuso para que cambie de equipo, tampoco hay cosa para enfadarte. Es al contrario, es una buena noticia para él», zanjaba Perico Delgado. Ayuso acabará, como todo hace indicar, en Lidl-Trek, pero por delante aún queda más de una semana de La Vuelta... con morbo asegurado.