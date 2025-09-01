Ruptura radical entre Juan Ayuso y el UAE : cada uno por su lado

Por más que se trataba en el UAE de aparentar una normalidad sin fisuras, la realidad se ha impuesto de manera abrupta en el día de descanso de la Vuelta a España. Juan Ayuso (22 años), el mejor ciclista español, y el equipo en el que corre Tadej Pogacar comunicaron oficialmente su ruptura total. Casi una liberación para ambos en vista de las tensiones que se adivinaban en la carrera. El corredor, con contrato en vigor hasta 2028, y el UAE rompen de mutuo acuerdo el compromiso. Ayuso, ganador de una etapa (Cerler), se encamina hacia el equipo Lidl-Trek, según avanzó 'As'.

El comunicado de UAE deja claro que las diferencias deportivas y de entendimiento con la dirección de la escuadra son las que deciden separar los caminos de ambos. «Ayuso permanecerá ahora en la plantilla hasta finales de 2025 después de que se tomara una decisión tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

Ayuso ha sido un verso libre en la estructura del conjunto árabe desde que firmó su renovación hasta 2028 en un vínculo que le garantizaba estabilidad económica (en torno a dos millones anuales), aunque no liderazgo. La presencia de Pogacar y de muchos otros talentos en el equipo con más capacidad económica del mundo han mermado la confianza de Ayuso en su mentor, el director español Josean Matxín.

No solo ha sido Pogacar el causante de la rescisión de contrato de Ayuso, sino también la irrupción de otros corredores con los que debía competir por los galones, Isaac del Toro en el Giro de Italia, donde el español iba de teórico jefe. O Joao Almeida, en la actual Vuelta a España.

«Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo mucho éxito al UAE Team Emirates – XRG en el futuro», dijo Ayuso en el comunicado.

El ciclista español hizo gala de una ambición sin límites en la temporada pasada. En la precampaña, en La Nucia, ya avisó que iría al Tour a «buscar sus oportunidades», pese al liderazgo indiscutible de Pogacar.

La crisis del Galibier

El episodio en el Galibier, donde Almeida abroncó a Ayuso por no pasar al relevo en el tren de apoyo a Pogacar, quedó marcado como una fisura total en el equipo. Ayuso nunca ha tenido alma de gregario, sino de jefe, y así se ha comportado.

Matxín lo reclutó cuando era un juvenil que ganaba todas las carreras en su categoría. Se impuso en el duelo al Movistar, que también lo invitó a una concentración de invierno. El UAE lo cedió al Colpack para que siguiera con su crecimiento hasta que lo incorporó al primer equipo en junio de la campaña 2021.

En solo cuatro temporadas Ayuso ha mostrado una indudable calidad. Quince victorias, con etapas en el Giro y la Vuelta, y un podio en esta última carrera con solo 19 años. Pero desde el incidente en el Galibier, la relación de Ayuso con los compañeros del UAE y en especial Tadej Pogacar, nunca ha sido la más potable.

Sin que sea evidencia de nada, solo un síntoma, Pogacar le dio al like de las publicaciones del UAE en relación al mexicano Del Toro, líder en el Giro hasta la etapa de la Finestre, y no hizo lo mismo con Juan Ayuso, que ganó la primera etapa de montaña de la carrera rosa. En la última etapa de la Vuelta, Almeida criticó a Ayuso y a otros compañeros del UAE: «Eché en falta a mis compañeros. No había nadie conmigo en la última subida».

En el comunicado del conjunto de capital árabe, el patrón Mauro Gianetti arremete contra Ayuso. «Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización».

El corredor español se encamina ahora hacia un nuevo equipo, el Lidl-Trek, la formación de Mads Pedersen, Jonathan Milan o Giulio Ciccone, cazadores de etapas a los que falta un líder para las clasificaciones generales.